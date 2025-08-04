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Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию - РИА Новости, 04.08.2025
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14:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/partiya-2033272336.html
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию - РИА Новости, 04.08.2025
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию
Более трети американских избирателей-демократов описывают Демократическую партию США негативно, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:38:00+03:00
2025-08-04T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более трети американских избирателей-демократов описывают Демократическую партию США негативно, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По результатам опроса, 35% опрошенных избирателей-демократов США дали негативную оценку своей партии, охарактеризовав её такими словами, как "слабая", "неэффективная", "безучастная" и "неорганизованная". При этом лишь 23% избирателей-демократов положительно описали партию. В результатах опроса указано, что избиратели-республиканцы более охотно дают положительные оценки своей партии: 41% респондентов описали Республиканскую партию США положительно и 19% - негативно. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди более 1,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.
https://ria.ru/20250803/ssha-2033137128.html
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в мире, сша
В мире, США
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию

NORC: более трети избирателей-демократов дали негативную оценку своей партии

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более трети американских избирателей-демократов описывают Демократическую партию США негативно, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
По результатам опроса, 35% опрошенных избирателей-демократов США дали негативную оценку своей партии, охарактеризовав её такими словами, как "слабая", "неэффективная", "безучастная" и "неорганизованная". При этом лишь 23% избирателей-демократов положительно описали партию.
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Демократы в конгрессе США дистанцируются от Нетаньяху, сообщил CNN
Вчера, 20:34
В результатах опроса указано, что избиратели-республиканцы более охотно дают положительные оценки своей партии: 41% респондентов описали Республиканскую партию США положительно и 19% - негативно.
Опрос проводился с 10 по 14 июля среди более 1,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.
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