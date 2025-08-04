https://ria.ru/20250804/partiya-2033272336.html
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию - РИА Новости, 04.08.2025
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию
Более трети американских избирателей-демократов описывают Демократическую партию США негативно, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:38:00+03:00
2025-08-04T14:38:00+03:00
2025-08-04T14:38:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более трети американских избирателей-демократов описывают Демократическую партию США негативно, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По результатам опроса, 35% опрошенных избирателей-демократов США дали негативную оценку своей партии, охарактеризовав её такими словами, как "слабая", "неэффективная", "безучастная" и "неорганизованная". При этом лишь 23% избирателей-демократов положительно описали партию. В результатах опроса указано, что избиратели-республиканцы более охотно дают положительные оценки своей партии: 41% респондентов описали Республиканскую партию США положительно и 19% - негативно. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди более 1,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.
https://ria.ru/20250803/ssha-2033137128.html
https://ria.ru/20250801/tramp-2032917993.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934289640_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c917103402537dfa44816fe906002a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Опрос показал, как в США оценивают Демократическую партию
NORC: более трети избирателей-демократов дали негативную оценку своей партии