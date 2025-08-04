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В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:13:00+03:00
2025-08-04T02:13:00+03:00
2025-08-04T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
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пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Мельниченко: в Пензенской области объявили беспилотную опасность