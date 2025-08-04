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В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 04.08.2025
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:08:00+03:00
2025-08-04T03:08:00+03:00
2025-08-04T03:24:00+03:00
волгоград
артем кореняко
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгоград и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033069686.html
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волгоград, артем кореняко, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Артем Кореняко, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты