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Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.08.2025
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13:00 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ochered-2033239813.html
Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту
Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.08.2025
Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту
Очередь перед Крымским мостом перешагнула отметку в 2 тысячи машин: со стороны Краснодарского края скопилось 1976 транспортных средств, со стороны Крыма – 159,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:00:00+03:00
2025-08-04T13:00:00+03:00
авто
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом перешагнула отметку в 2 тысячи машин: со стороны Краснодарского края скопилось 1976 транспортных средств, со стороны Крыма – 159, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1976 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 159 транспортных средств", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
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республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
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авто, республика крым, краснодарский край, тамань (станица), общество
Авто, Республика Крым, Краснодарский край, Тамань (станица), Общество
Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту

Очередь перед Крымским мостом перешагнула отметку в 2 тысячи машин

© Иллюстрация РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом перешагнула отметку в 2 тысячи машин: со стороны Краснодарского края скопилось 1976 транспортных средств, со стороны Крыма – 159, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1976 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 159 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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Вчера, 17:38
 
АвтоРеспублика КрымКраснодарский крайТамань (станица)Общество
 
 
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