https://ria.ru/20250804/nepogoda-2033210567.html
В Москве предупредили о непогоде в понедельник
В Москве предупредили о непогоде в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
В Москве предупредили о непогоде в понедельник
Москвичам нужно быть внимательными в непогоду в понедельник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:43:00+03:00
2025-08-04T11:43:00+03:00
2025-08-04T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными в непогоду в понедельник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в понедельник и вторник в столице ожидаются сильный ливень, гроза, в отдельных районах град. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Количество выпавших за сутки осадков может составить до 45% от месячной нормы. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250804/moskva-2033207227.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве предупредили о непогоде в понедельник
Власти Москвы призвали жителей быть внимательными в непогоду в понедельник
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными в непогоду в понедельник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в понедельник и вторник в столице ожидаются сильный ливень, гроза, в отдельных районах град. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Количество выпавших за сутки осадков может составить до 45% от месячной нормы.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.