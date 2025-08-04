https://ria.ru/20250804/neftetankery-2033361656.html

В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры

В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры - РИА Новости, 04.08.2025

В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предостерег власти Великобритании от облав на нефтетанкеры, перевозящие российскую РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:21:00+03:00

2025-08-04T22:21:00+03:00

2025-08-04T22:21:00+03:00

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предостерег власти Великобритании от облав на нефтетанкеры, перевозящие российскую нефть, так называемый "теневой флот", в противном случае последует адекватный ответ. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "В Британии продолжают выстраивать внешнюю политику на принципах государственного терроризма. Но британским спецслужбам нужно четко уяснить, что Россия не позволит никому безнаказанно угрожать ее национальным интересам. В случае провокации в отношении нефтетанкеров последует адекватный ответ", - сказал Шеремет. По его словам, британские власти все больше напоминают пиратов, которые стремятся поживиться за чужой счет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, россия, михаил шеремет, госдума рф, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)