https://ria.ru/20250804/neftetankery-2033361656.html
В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры
В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры - РИА Новости, 04.08.2025
В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предостерег власти Великобритании от облав на нефтетанкеры, перевозящие российскую РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:21:00+03:00
2025-08-04T22:21:00+03:00
2025-08-04T22:21:00+03:00
в мире
великобритания
россия
михаил шеремет
госдума рф
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_469:418:2832:1747_1920x0_80_0_0_25cde25c04967d6e2a774335503f4266.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предостерег власти Великобритании от облав на нефтетанкеры, перевозящие российскую нефть, так называемый "теневой флот", в противном случае последует адекватный ответ. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "В Британии продолжают выстраивать внешнюю политику на принципах государственного терроризма. Но британским спецслужбам нужно четко уяснить, что Россия не позволит никому безнаказанно угрожать ее национальным интересам. В случае провокации в отношении нефтетанкеров последует адекватный ответ", - сказал Шеремет. По его словам, британские власти все больше напоминают пиратов, которые стремятся поживиться за чужой счет.
https://ria.ru/20250121/napadenie-1994693307.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_748:354:2607:1748_1920x0_80_0_0_01d7761c94637b564ee1fe9500d26a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, михаил шеремет, госдума рф, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Великобритания, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Госдуме предостерегли Британию от атак на нефтетанкеры
Депутат Шеремет: Россия не позволит Британии безнаказанно угрожать ее интересам