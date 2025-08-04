https://ria.ru/20250804/nauka-2030020333.html

В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа

В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа - РИА Новости, 04.08.2025

В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа

Ученые СПбПУ совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в лабораторных условиях получили интерферон третьего типа, который защищает человека от... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:00:00+03:00

2025-08-04T09:00:00+03:00

2025-08-04T09:00:00+03:00

наука

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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здоровье - общество

университетская наука

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ученые СПбПУ совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в лабораторных условиях получили интерферон третьего типа, который защищает человека от гриппа и имеет ряд преимуществ по сравнению с интерферонами других типов. Как утверждают специалисты, в ходе экспериментов на мышах была показана эффективность нового препарата не только для профилактики, но лечения ранней стадии заболевания. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.Респираторные вирусные инфекции являются одной из глобальных проблем здравоохранения, для решения которой существуют разные стратегии. Одним из подходов является стимуляция компонентов врожденного иммунного ответа. Интерфероны — это белки, которые вырабатываются в ответ на вторжение вирусов и других враждебных агентов. Именно интерфероны обеспечивают первую и важнейшую линию защиты организма от вирусных инфекций.Интерфероны первого и второго типов были подробно изучены еще во второй половине 20-го века. Однако сравнительно недавно, около 20 лет назад, были открыты интерфероны-лямбда, также известные как интерфероны третьего типа, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее открытыми интерферонами: они обеспечивают защиту против широкой группы вирусов (грипп, коронавирус и другие ОРВИ) и действуют локально, в основном на слизистую оболочку дыхательных путей, не вызывая чрезмерной активации иммунной системы и значительных побочных эффектов, характерных для интерферонов-альфа.Группа ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ в лабораторных условиях получили рекомбинантные интерфероны-лямбда. "Сначала мы получили белковый препарат, который в ходе экспериментов на клетках человека показал противовирусную активность против вируса гриппа, коронавируса и вируса лихорадки Чикунгунья (передается укусами комаров)", — сообщил РИА Новости один из главных авторов исследования, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Алексей Ложков.Затем исследование было продолжено уже на лабораторных мышах. "Мы вводили интерферон-лямбда по профилактической схеме — за день до заражения пандемическим штаммом вируса гриппа А. Было показано, что препарат блокирует распространение вируса в легких животного, снижает потерю массы тела и летальность", — подчеркнул ученый.Кроме того, в СПбПУ сообщили, что в рамках исследования была показана эффективность интерферонов третьего типа при вторичных инфекциях. Алексей Ложков напомнил, что во время пандемии "испанки" в 1918-1920 годах одной из основных причин высокой смертности были вторичные бактериальные инфекции, вызванные такими патогенами, такими как золотистый стафилококк, пневмококк и др.).В дальнейшем перед коллективом стоит задача получить препарат в виде назальных капель или спрея, который может быть использован как профилактическое средство при вирусных инфекциях человека. "Если человек имел контакт с заболевшим, он может использовать препарат и превентивно снизить риск своего заражения. Кроме того, интерфероны-лямбда могут применяться и на ранних стадиях заболевания, когда человек только почувствовал слабость, боль в горле или недомогание", — отметил ученый.Вместе с тем, автор публикации предупредил, что в острой фазе заболевания (при высокой температуре и лихорадке) интерфероны, в особенности интерфероны первого типа, следует применять с осторожностью, так как они могут способствовать нежелательным воспалительным процессам в организме.

https://ria.ru/20241221/bakterii-1990552203.html

https://ri.ria.ru/20250423/nauka-2012755488.html

https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html

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