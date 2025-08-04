https://ria.ru/20250804/moskva-2033208860.html

На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова

На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова - РИА Новости, 04.08.2025

На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:41:00+03:00

2025-08-04T11:41:00+03:00

2025-08-04T11:41:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - создать функциональную и комфортную среду для пациентов, медперсонала и посетителей, грамотно организовать пространство и маршруты. В рамках проекта обустроим зоны отдыха, на финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков журналистам. Заммэра пояснил, что обновят главный корпус больницы - заменят окна, установят навесной вентилируемый фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации и приведут в порядок часть помещений первого, второго и 12-го этажей. "Организуем зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства подберем соответствующий набор малых архитектурных форм - перголы, навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками. Кроме того, в ходе работ разделим пешеходные и транспортные потоки, чтобы каждому участнику движения было комфортно передвигаться по территории больницы. Пешеходные зоны и места отдыха замостим плиткой, на проезжей части уложим новый асфальт", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что запланирован ремонт ограждения, установленного по периметру больницы. Там, где требуется, отремонтируют цоколь и облицуют его гранитной плиткой, оштукатурят и покрасят ограждение, приведут в порядок металлические элементы и заново обустроят парапетные отливы.

https://realty.ria.ru/20250804/zelenograd-2031904085.html

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москва, петр бирюков