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На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова - РИА Новости, 04.08.2025
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На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова
На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова - РИА Новости, 04.08.2025
На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:41:00+03:00
2025-08-04T11:41:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - создать функциональную и комфортную среду для пациентов, медперсонала и посетителей, грамотно организовать пространство и маршруты. В рамках проекта обустроим зоны отдыха, на финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков журналистам. Заммэра пояснил, что обновят главный корпус больницы - заменят окна, установят навесной вентилируемый фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации и приведут в порядок часть помещений первого, второго и 12-го этажей. "Организуем зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства подберем соответствующий набор малых архитектурных форм - перголы, навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками. Кроме того, в ходе работ разделим пешеходные и транспортные потоки, чтобы каждому участнику движения было комфортно передвигаться по территории больницы. Пешеходные зоны и места отдыха замостим плиткой, на проезжей части уложим новый асфальт", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что запланирован ремонт ограждения, установленного по периметру больницы. Там, где требуется, отремонтируют цоколь и облицуют его гранитной плиткой, оштукатурят и покрасят ограждение, приведут в порядок металлические элементы и заново обустроят парапетные отливы.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На юге Москвы благоустроят территорию ГКБ имени Буянова

На юге Москвы приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЗнак красного креста на здании больницы
Знак красного креста на здании больницы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Знак красного креста на здании больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача - создать функциональную и комфортную среду для пациентов, медперсонала и посетителей, грамотно организовать пространство и маршруты. В рамках проекта обустроим зоны отдыха, на финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра пояснил, что обновят главный корпус больницы - заменят окна, установят навесной вентилируемый фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации и приведут в порядок часть помещений первого, второго и 12-го этажей.
"Организуем зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства подберем соответствующий набор малых архитектурных форм - перголы, навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками. Кроме того, в ходе работ разделим пешеходные и транспортные потоки, чтобы каждому участнику движения было комфортно передвигаться по территории больницы. Пешеходные зоны и места отдыха замостим плиткой, на проезжей части уложим новый асфальт", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что запланирован ремонт ограждения, установленного по периметру больницы. Там, где требуется, отремонтируют цоколь и облицуют его гранитной плиткой, оштукатурят и покрасят ограждение, приведут в порядок металлические элементы и заново обустроят парапетные отливы.
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