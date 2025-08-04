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Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030"
Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030" - РИА Новости, 04.08.2025
Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030"
Участники форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в чемпионате по игре в тетрис, сообщила пресс-служба столичного градостроительного... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:14:00+03:00
2025-08-04T08:14:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Участники форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в чемпионате по игре в тетрис, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса."Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.Принять участие может каждый. Для этого понадобятся тетрис-станции. Они будут находиться в павильоне градкомплекса "Искусство строить" в "Лужниках", на территории Московского государственного технического университета имени Баумана, научно-технического комплекса "Сколково", на ВДНХ у музейного комплекса "Буран", в парке 50-летия Октября.Полуфинал, куда попадут 30 игроков, состоится 13 сентября, а финал для 10 игроков – 14 сентября.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030"
Чемпионат по игре в тетрис проведут в рамках форума "Москва 2030"
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Участники форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в чемпионате по игре в тетрис, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
"Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.
Принять участие может каждый. Для этого понадобятся тетрис-станции. Они будут находиться в павильоне градкомплекса "Искусство строить" в "Лужниках", на территории Московского государственного технического университета имени Баумана, научно-технического комплекса "Сколково
", на ВДНХ у музейного комплекса "Буран", в парке 50-летия Октября.
Полуфинал, куда попадут 30 игроков, состоится 13 сентября, а финал для 10 игроков – 14 сентября.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.