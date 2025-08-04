https://ria.ru/20250804/moskva-2033038407.html

Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030"

Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030" - РИА Новости, 04.08.2025

Чемпионат по тетрису организуют в рамках форума "Москва 2030"

Участники форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в чемпионате по игре в тетрис, сообщила пресс-служба столичного градостроительного... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:14:00+03:00

2025-08-04T08:14:00+03:00

2025-08-04T08:14:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033038080_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4eb2c9115548b5e40ed0ba6b5862a6b.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Участники форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в чемпионате по игре в тетрис, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса."Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.Принять участие может каждый. Для этого понадобятся тетрис-станции. Они будут находиться в павильоне градкомплекса "Искусство строить" в "Лужниках", на территории Московского государственного технического университета имени Баумана, научно-технического комплекса "Сколково", на ВДНХ у музейного комплекса "Буран", в парке 50-летия Октября.Полуфинал, куда попадут 30 игроков, состоится 13 сентября, а финал для 10 игроков – 14 сентября.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы