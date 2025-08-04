https://ria.ru/20250804/moshenniki-2033161659.html

Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой

Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой - РИА Новости, 04.08.2025

Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой

Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей, рассказали РИА Новости в F6. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:17:00+03:00

2025-08-04T05:17:00+03:00

2025-08-04T10:45:00+03:00

евгений егоров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033180817_0:285:3071:2012_1920x0_80_0_0_61f34330406a0bc34dd74ac1f16dbfac.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей, рассказали РИА Новости в F6."Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики", — предупредили в компании. Впервые подобные сообщения злоумышленники распространяли в социальных сетях и Telegram-каналах в 2024 году. В качестве "источников" фейковой информации указываются недействующие сайты. Новый всплеск такого мошенничества связан с приближением нового учебного года, отметили в F6. Фейковые сообщения распространяются в каналах, в названиях которых присутствуют слова "пособия", "выплаты", "льготы" — некоторые из них имеют регистрацию в Роскомнадзоре. Ссылки из подобных новостей ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством. Как отметили в F6, вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов. Кроме того, подписчикам Telegram-каналов, которые посвящены пособиям и выплатам, предлагают проходить опросы по удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако ссылки в таких постах перенаправляют пользователей в Telegram-каналы, работающие по схемам инвестскама. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, инфоповоды, связанные с темой социальной поддержки, используются мошенниками уже давно. Цель таких кампаний заключается не в помощи гражданам, а в краже денежных средств.Специалисты компании рекомендуют доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.

https://ria.ru/20250730/dronov-2032296826.html

https://ria.ru/20250219/shadaev-2000275169.html

https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032055454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений егоров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)