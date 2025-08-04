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Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой - РИА Новости, 04.08.2025
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05:17 04.08.2025 (обновлено: 10:45 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/moshenniki-2033161659.html
Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой
Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой - РИА Новости, 04.08.2025
Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой
Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей, рассказали РИА Новости в F6. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:17:00+03:00
2025-08-04T10:45:00+03:00
евгений егоров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей, рассказали РИА Новости в F6."Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики", — предупредили в компании. Впервые подобные сообщения злоумышленники распространяли в социальных сетях и Telegram-каналах в 2024 году. В качестве "источников" фейковой информации указываются недействующие сайты. Новый всплеск такого мошенничества связан с приближением нового учебного года, отметили в F6. Фейковые сообщения распространяются в каналах, в названиях которых присутствуют слова "пособия", "выплаты", "льготы" — некоторые из них имеют регистрацию в Роскомнадзоре. Ссылки из подобных новостей ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством. Как отметили в F6, вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов. Кроме того, подписчикам Telegram-каналов, которые посвящены пособиям и выплатам, предлагают проходить опросы по удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако ссылки в таких постах перенаправляют пользователей в Telegram-каналы, работающие по схемам инвестскама. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, инфоповоды, связанные с темой социальной поддержки, используются мошенниками уже давно. Цель таких кампаний заключается не в помощи гражданам, а в краже денежных средств.Специалисты компании рекомендуют доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.
https://ria.ru/20250730/dronov-2032296826.html
https://ria.ru/20250219/shadaev-2000275169.html
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РИА Новости
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евгений егоров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Евгений Егоров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой

F6: мошенники распространяют фейки о помощи с ипотекой для кражи данных и денег

© Getty Images / Oscar WongРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Oscar Wong
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей, рассказали РИА Новости в F6.
"Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики", — предупредили в компании.
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Впервые подобные сообщения злоумышленники распространяли в социальных сетях и Telegram-каналах в 2024 году. В качестве "источников" фейковой информации указываются недействующие сайты. Новый всплеск такого мошенничества связан с приближением нового учебного года, отметили в F6. Фейковые сообщения распространяются в каналах, в названиях которых присутствуют слова "пособия", "выплаты", "льготы" — некоторые из них имеют регистрацию в Роскомнадзоре.
Ссылки из подобных новостей ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством. Как отметили в F6, вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов.
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Кроме того, подписчикам Telegram-каналов, которые посвящены пособиям и выплатам, предлагают проходить опросы по удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако ссылки в таких постах перенаправляют пользователей в Telegram-каналы, работающие по схемам инвестскама.
По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, инфоповоды, связанные с темой социальной поддержки, используются мошенниками уже давно. Цель таких кампаний заключается не в помощи гражданам, а в краже денежных средств.
Специалисты компании рекомендуют доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.
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Евгений ЕгоровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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