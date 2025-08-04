Плахотнюк обвинил власти Молдавии в попытке устроить его экстрадицию
Плахотнюк заявил, что власти Молдавии просят Запад устроить его экстрадицию
© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что власти республики обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре, сообщается в Telegram-канале Плахотнюка.
В июле президент Молдавии Майя Санду заявила журналистам, что крайне важно, чтобы все ответственные учреждения республики работали над тем, чтобы добиться экстрадиции. По ее словам, передача Плахотнюка молдавским властям должна состояться как можно скорее с соблюдением всех процедур.
Он утверждает, что власти опасаются его возвращения, поскольку их обвинения против него не имеют доказательств и будут разбиты в ходе судебного процесса. Плахотнюк также обвинил Майю Санду том, что за шесть лет у власти она "только успела разрушить страну".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.