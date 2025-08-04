https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033245907.html

Плахотнюк обвинил власти Молдавии в попытке устроить его экстрадицию

Плахотнюк обвинил власти Молдавии в попытке устроить его экстрадицию - РИА Новости, 04.08.2025

Плахотнюк обвинил власти Молдавии в попытке устроить его экстрадицию

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что власти республики обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:30:00+03:00

2025-08-04T13:30:00+03:00

2025-08-04T13:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что власти республики обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре, сообщается в Telegram-канале Плахотнюка. В июле президент Молдавии Майя Санду заявила журналистам, что крайне важно, чтобы все ответственные учреждения республики работали над тем, чтобы добиться экстрадиции. По ее словам, передача Плахотнюка молдавским властям должна состояться как можно скорее с соблюдением всех процедур. "Сначала обещали вернуть меня домой, потом "забыли" отправить документы в Грецию и просили не торопиться с экстрадицией, а теперь обратились к Франции с просьбой найти повод для запроса — лишь бы я не вернулся в Молдавию до выборов", — заявил Плахотнюк. Он утверждает, что власти опасаются его возвращения, поскольку их обвинения против него не имеют доказательств и будут разбиты в ходе судебного процесса. Плахотнюк также обвинил Майю Санду том, что за шесть лет у власти она "только успела разрушить страну". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250804/delo-2033244517.html

https://ria.ru/20250804/gaz-2033241762.html

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в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, майя санду, ренато усатый