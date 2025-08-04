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Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов - РИА Новости, 04.08.2025
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15:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moldavija-2033283064.html
Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов
Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов - РИА Новости, 04.08.2025
Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратила парламент в фабрику по производству законов в свою пользу, заявил депутат молдавского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:15:00+03:00
2025-08-04T15:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратила парламент в фабрику по производству законов в свою пользу, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Посмотрите, что сделала ПДС за последние 4 года. Она превратила парламент в фабрику по производству законов, принятых в спешке, без анализа, без консультаций и без логики. На последнем заседании им понадобилось всего пару часов для принятия 79 законопроектов. Из них 54 были приняты в ускоренном порядке: без дебатов и без объяснений того, какое влияние они окажут на нашу жизнь. Почему ПДС так поступает? Потому что хочет навязать свою повестку, принять законы, которые служат партии, а не народу", - написал в своем Telegram-канале Боля. По его словам, власти боятся прозрачности, диалога и ответственности. "Что с этим делала Майя Санду (президент Молдавии – ред.)? Вместо того чтобы бить тревогу, она поощряла этот токсичный стиль управления. Она говорит перед камерами, что борется за верховенство закона, а в тени делает обратное: строит режим, в котором всё решается сверху, а граждане — лишь декорация", - подчеркнул депутат, призвав граждан республики не голосовать на следующих выборах за лозунги и пустые слоганы. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов
https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033245907.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов

Боля: власти Молдавии превратили парламент в фабрику по производству законов

© Fotolia / melanie_10Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Fotolia / melanie_10
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратила парламент в фабрику по производству законов в свою пользу, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Посмотрите, что сделала ПДС за последние 4 года. Она превратила парламент в фабрику по производству законов, принятых в спешке, без анализа, без консультаций и без логики. На последнем заседании им понадобилось всего пару часов для принятия 79 законопроектов. Из них 54 были приняты в ускоренном порядке: без дебатов и без объяснений того, какое влияние они окажут на нашу жизнь. Почему ПДС так поступает? Потому что хочет навязать свою повестку, принять законы, которые служат партии, а не народу", - написал в своем Telegram-канале Боля.
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По его словам, власти боятся прозрачности, диалога и ответственности. "Что с этим делала Майя Санду (президент Молдавии – ред.)? Вместо того чтобы бить тревогу, она поощряла этот токсичный стиль управления. Она говорит перед камерами, что борется за верховенство закона, а в тени делает обратное: строит режим, в котором всё решается сверху, а граждане — лишь декорация", - подчеркнул депутат, призвав граждан республики не голосовать на следующих выборах за лозунги и пустые слоганы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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