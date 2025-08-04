https://ria.ru/20250804/moldavija-2033187384.html

В Молдавии обвинили власти в использовании русофобии для оправдания неудач

В Молдавии обвинили власти в использовании русофобии для оправдания неудач - РИА Новости, 04.08.2025

В Молдавии обвинили власти в использовании русофобии для оправдания неудач

Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер Владимир Филат заявил в своем блоге, что руководство республики использует "русский фактор" РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:26:00+03:00

2025-08-04T10:26:00+03:00

2025-08-04T10:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер Владимир Филат заявил в своем блоге, что руководство республики использует "русский фактор" для оправдания собственной недееспособности и введения антидемократических мер. Президент Молдавии Майя Санду в конце июля по итогам заседания совбеза бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Ранее в мае глава республики заявила, что ей нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые его решения превратятся из консультативных в обязательные. Проект был одобрен парламентом в первом чтении. "Нынешнее руководство страны создает атмосферу постоянного страха перед внешними угрозами, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок. Если послушать Майю Санду, мы находимся на последней стадии отмирания государства, его развала и коллапса. Молдова, по её словам, — страна с дырявой безопасностью, где иностранные спецслужбы чувствуют себя как дома", — написал Филат в своем Telegram-канале. Политик отметил, что президент страны ежедневно говорит о надвигающейся угрозе, создавая у граждан состояние тревожного расстройства. При этом, по его словам, внешнее молдавские власти используют фактор внешнего влияния как универсальное объяснение своих неудач. "Не существовало и не существует никакой внешней угрозы, способной кардинально повлиять на результаты выборов, кроме русофрении, насаждаемой властью. Санду в одиночку выстояла перед натиском России и победила на президентских выборах. Для того чтобы добыть второй мандат для ПДС (партия власти - ред.), ей зачем-то понадобилась помощь Румынии, которая не устояла перед натиском России и аннулировала результаты выборов. Единственный аргумент для введения драконовских мер и применения антидемократических механизмов — это рука Москвы, а наилучшее оправдание — каблуки Сороса", - иронизирует Филат. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033145033.html

https://ria.ru/20250731/sandu-2032733688.html

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html

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