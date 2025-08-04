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Южная Корея попросила буддистов о помощи в восстановлении связей с КНДР

Южная Корея попросила буддистов о помощи в восстановлении связей с КНДР - РИА Новости, 04.08.2025

Южная Корея попросила буддистов о помощи в восстановлении связей с КНДР

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в понедельник встретился с главой крупнейшего буддийского ордена Южной Кореи Чоге Чжин У и попросил буддийское... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:12:00+03:00

2025-08-04T12:12:00+03:00

2025-08-04T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в понедельник встретился с главой крупнейшего буддийского ордена Южной Кореи Чоге Чжин У и попросил буддийское сообщество о помощи в восстановлении отношений с КНДР, передает агентство Рёнхап. Встреча прошла в главном храме ордена Чогеса. "Великое учение буддизма способно снова привести Север и Юг к мирному сосуществованию, поэтому был бы очень благодарен, если бы буддийское сообщество поспособствовало этому процессу", - приводит Рёнхап слова министра, обращенные к монаху. Как отмечает агентство, в ответ Чжин У положительно оценил действия южнокорейского правительства, предпринимаемые для налаживания отношений с КНДР, и добавил, что готов поспособствовать процессу, поскольку "культурный подход представляется наиболее естественным и аккуратным и может стать основой для более скорого примирения". Глава ордена также предложил в качестве места проведения совместных буддийских мероприятий территорию северокорейских гор Кымгансан, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле. По его словам, подобные мероприятия могут стать примером культурного взаимодействия между двумя Северной и Южной Кореей, более того, "вероятность получения согласия другой стороны довольно высока". Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение антисеверокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в июле Южная Корея полностью прекратила теле- и радиовещание программ против КНДР, которые на протяжении десятилетий активно критиковали северокорейское правительство. На прошлой неделе министерство объединения Республики Корея также разрешило своим гражданам контакты с гражданами КНДР при предварительном уведомлении. Сам Чон Дон Ён отмечал, что возобновление прямого диалога с КНДР является для него одной из приоритетных задач. Предыдущие три года новый министр назвал "худшими в истории межкорейских отношений", однако отметил, что недавнее прекращение вещания военной пропаганды обеими сторонами стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами. Северная сторона раскритиковала предложения нового правительства. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон отмечала, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров.

https://ria.ru/20250731/koreya-2032535525.html

https://ria.ru/20250731/koreja-2032496244.html

https://ria.ru/20250728/otnosheniya-2031837749.html

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, север, ли чжэ мен, ким е чжон, юнеско