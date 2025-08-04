https://ria.ru/20250804/migratsiya-2033243724.html

Десять жителей КБР осудили за организацию незаконной миграции

Десять жителей КБР осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 04.08.2025

Десять жителей КБР осудили за организацию незаконной миграции

Десять жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняли в организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков, получили от полутора до пяти лет... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:19:00+03:00

2025-08-04T13:19:00+03:00

2025-08-04T13:19:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Десять жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняли в организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков, получили от полутора до пяти лет лишения свободы условно, сообщило региональное УФСБ. "Решением Баксанского районного суда, вступившим в законную силу, подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и приговорены к лишению свободы условно на сроки от 1 года и 6 месяцев до 5 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденные предоставили 30 иностранным гражданам, заинтересованным в незаконной легализации на территории России, услуги по организации заключения фиктивных браков. "Принятыми мерами указанные разрешительные документы отозваны", - подчеркнули в ведомстве. Ранее региональное МВД сообщало, что фигурантами дела были работница одного из ЗАГСов и девять жительниц республики. Женщины за денежное вознаграждение фиктивно вступали в брак с иностранными гражданами. А работница ЗАГСа, минуя необходимую процедуру проверки мигрантов, оформляла документы и в тот же день выдавала свидетельство о регистрации брака. После этого иностранцы в упрощенном порядке получали российское гражданство.

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происшествия, россия