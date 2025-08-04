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"Перекресток" в Москве открыл первый магазин нового формата

"Перекресток" в Москве открыл первый магазин нового формата - РИА Новости, 04.08.2025

"Перекресток" в Москве открыл первый магазин нового формата

Торговая сеть "Перекресток" открыла в Москве первый магазин с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:18:00+03:00

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2025-08-04T18:18:00+03:00

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" открыла в Москве первый магазин с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день, сообщает пресс-служба компании. Магазин находится на улице Долгоруковская, дом 5. "Seleсt Перекресток" усиливает модель супермаркетов, отвечая запросу клиента на скорость, доступность и готовые решения. <…> Быстрый, без очередей, удобный, с предсобранным ассортиментом всего самого любимого и необходимого", – отметила управляющий директор торговой сети Раиса Полякова. Целевая аудитория нового формата – современные, активные горожане, которые живут в быстром темпе. Площадь нового магазина - до 400 квадратных метров. Ассортимент включает от 3500 до 5000 позиций (700 позиций готовой еды). В компании уточнили, что до конца года сеть откроет в тестовом режиме порядка 10 таких магазинов, расположенных в оживленных городских локациях с высоким покупательским трафиком: на территории жилых комплексов, неподалеку от бизнес-центров и в точках притяжения молодежной аудитории. Концепт будет адаптирован под особенности каждой из локаций по площади и ассортименту.

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2025

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