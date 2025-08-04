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Один из районов Лиона оказался усеян трупами крыс - РИА Новости, 04.08.2025
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11:23 04.08.2025 (обновлено: 11:45 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/lion-2033203984.html
Один из районов Лиона оказался усеян трупами крыс
Один из районов Лиона оказался усеян трупами крыс - РИА Новости, 04.08.2025
Один из районов Лиона оказался усеян трупами крыс
Кампания против крыс во французском Лионе привела к тому, что один из районов города оказался усеян трупами грызунов, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:23:00+03:00
2025-08-04T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кампания против крыс во французском Лионе привела к тому, что один из районов города оказался усеян трупами грызунов, сообщает телеканал BFMTV. Бедствие продолжается несколько дней. После того как в конце июля в районе Этат-Юни установили смертельные ловушки для крыс, каждый день безжизненные тела грызунов находят на тротуарах, а также посреди площадей и детских площадок. "Это опасно для детей. Я видела, как малыши подходили к этим коробкам, и мне едва удалось вовремя крикнуть: "Не трогайте, там яд!". Нужно срочно убрать все эти ловушки, это вопрос крайней важности", - поделилась опасениями местная жительница. Жители района говорят о рисках для здоровья, связанных с этим явлением, и жалуются, что крысоловки расставлены прямо на земле, без каких-либо ограждений, в свободном доступе для всех. Собаки также чуть не отравились крысиным ядом. Организация Grand Lyon Habitat, со своей стороны, сообщает, что ее сотрудники убирают трупы крыс три раза в неделю. Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Как отмечает BFMTV, численность вредителей остаётся высокой уже много лет.
https://ria.ru/20250804/krysa-2033188454.html
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в мире, лион, франция
В мире, Лион, Франция
Один из районов Лиона оказался усеян трупами крыс

Один из районов Лиона оказался усеян трупами грызунов после кампании против крыс

© BFMTVТрупы крыс в одном из районов Лиона
Трупы крыс в одном из районов Лиона - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© BFMTV
Трупы крыс в одном из районов Лиона
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кампания против крыс во французском Лионе привела к тому, что один из районов города оказался усеян трупами грызунов, сообщает телеканал BFMTV.
Бедствие продолжается несколько дней. После того как в конце июля в районе Этат-Юни установили смертельные ловушки для крыс, каждый день безжизненные тела грызунов находят на тротуарах, а также посреди площадей и детских площадок.
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"Это опасно для детей. Я видела, как малыши подходили к этим коробкам, и мне едва удалось вовремя крикнуть: "Не трогайте, там яд!". Нужно срочно убрать все эти ловушки, это вопрос крайней важности", - поделилась опасениями местная жительница.
Жители района говорят о рисках для здоровья, связанных с этим явлением, и жалуются, что крысоловки расставлены прямо на земле, без каких-либо ограждений, в свободном доступе для всех.
Собаки также чуть не отравились крысиным ядом. Организация Grand Lyon Habitat, со своей стороны, сообщает, что ее сотрудники убирают трупы крыс три раза в неделю.
Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Как отмечает BFMTV, численность вредителей остаётся высокой уже много лет.
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