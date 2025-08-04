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Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов - РИА Новости, 04.08.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/liksutov-2033198946.html
Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов
Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов - РИА Новости, 04.08.2025
Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов
На территории Москвы порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:00:00+03:00
2025-08-04T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.На территории Москвы порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно растет, сообщил заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город всесторонне поддерживает столичные предприятия. Благодаря комфортному инвестиционному климату компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и выводят на рынок новую, конкурентоспособную продукцию", - рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он добавил, что за первые пять месяцев текущего года выпуск цемента, извести и гипса вырос на 9,6%. Кроме того, производство стальных труб, полых профилей и фитингов выросло более чем в два раза, а литье металлов – почти в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года.При этом товары, выпускаемые в столице, используют на стройплощадках во всех регионах России."По итогам января-мая 2025-го компании отгрузили металла более чем на 2,4 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отгрузка стальных труб, полых профилей и фитингов составила около 1,8 миллиардов рублей, продемонстрировав рост более чем в четыре раза", – рассказал министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, предприятие "Техносталь" занимается выпуском стеллажей из металла. Сборные конструкции выполнены из оцинкованной стали в порошковой покраске и устойчивы к коррозии. Еще в ассортименте компании - оцинкованные металлические ленты и листы, материалы для монтажных и промышленных работ, фасадные кассеты, гнутые изделия, грядки, устойчивые к агрессивной среде, и легкие металлические ограждения. Компания реализует полный цикл производства.Другая московская компания - ГК "Москабельмет" - производит медные катанки, проволоки, обмоточные проводы, оптические, силовые и контрольные кабели. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.Так, кабели модели "Тэвокс" могут эксплуатироваться при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Изделия, не распространяющие горение, используются в местах массового скопления людей – метро, аэропорты, объекты образования и развлечения.А холодостойкие кабели "Криосил" используют на нефтегазовых месторождениях и при добыче полезных ископаемых в суровых условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Их можно прокладывать при температурах до минус 50 градусов, а эксплуатировать – до минус 85 градусов.
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов

Максим Ликсутов: столичные компании нарастили выпуск стройматериалов

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство строительных материалов
Производство строительных материалов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство строительных материалов
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.На территории Москвы порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно растет, сообщил заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город всесторонне поддерживает столичные предприятия. Благодаря комфортному инвестиционному климату компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и выводят на рынок новую, конкурентоспособную продукцию", - рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Он добавил, что за первые пять месяцев текущего года выпуск цемента, извести и гипса вырос на 9,6%. Кроме того, производство стальных труб, полых профилей и фитингов выросло более чем в два раза, а литье металлов – почти в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года.
При этом товары, выпускаемые в столице, используют на стройплощадках во всех регионах России.
"По итогам января-мая 2025-го компании отгрузили металла более чем на 2,4 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отгрузка стальных труб, полых профилей и фитингов составила около 1,8 миллиардов рублей, продемонстрировав рост более чем в четыре раза", – рассказал министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, предприятие "Техносталь" занимается выпуском стеллажей из металла. Сборные конструкции выполнены из оцинкованной стали в порошковой покраске и устойчивы к коррозии. Еще в ассортименте компании - оцинкованные металлические ленты и листы, материалы для монтажных и промышленных работ, фасадные кассеты, гнутые изделия, грядки, устойчивые к агрессивной среде, и легкие металлические ограждения. Компания реализует полный цикл производства.
Другая московская компания - ГК "Москабельмет" - производит медные катанки, проволоки, обмоточные проводы, оптические, силовые и контрольные кабели. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.
Так, кабели модели "Тэвокс" могут эксплуатироваться при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Изделия, не распространяющие горение, используются в местах массового скопления людей – метро, аэропорты, объекты образования и развлечения.
А холодостойкие кабели "Криосил" используют на нефтегазовых месторождениях и при добыче полезных ископаемых в суровых условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Их можно прокладывать при температурах до минус 50 градусов, а эксплуатировать – до минус 85 градусов.
Производитель ассистивных устройств в компании Моторика - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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