https://ria.ru/20250804/lazareva-2033166070.html

Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*

Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* - РИА Новости, 04.08.2025

Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*

Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:28:00+03:00

2025-08-04T07:28:00+03:00

2025-08-04T07:29:00+03:00

происшествия

москва

россия

татьяна лазарева

московский городской суд

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее, как сообщал РИА Новости адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев, Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей и направил материал на новое рассмотрение с суд первой инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

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