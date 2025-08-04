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Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* - РИА Новости, 04.08.2025
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07:28 04.08.2025 (обновлено: 07:29 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/lazareva-2033166070.html
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* - РИА Новости, 04.08.2025
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*
Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:28:00+03:00
2025-08-04T07:29:00+03:00
происшествия
москва
россия
татьяна лазарева
московский городской суд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее, как сообщал РИА Новости адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев, Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей и направил материал на новое рассмотрение с суд первой инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
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происшествия, москва, россия, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*

Суд не стал арестовывать Лазареву за неисполнение обязанностей иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции.
"Вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказано в карточке уголовного дела.
Ранее, как сообщал РИА Новости адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев, Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей и направил материал на новое рассмотрение с суд первой инстанции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента
04:20
 
ПроисшествияМоскваРоссияТатьяна ЛазареваМосковский городской суд
 
 
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