https://ria.ru/20250804/lazareva-2033166070.html
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* - РИА Новости, 04.08.2025
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*
Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:28:00+03:00
2025-08-04T07:28:00+03:00
2025-08-04T07:29:00+03:00
происшествия
москва
россия
татьяна лазарева
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_6db53b13994f1eedd2bec5f79f486861.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Преснеский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее, как сообщал РИА Новости адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев, Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей и направил материал на новое рассмотрение с суд первой инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:91:2048:1627_1920x0_80_0_0_597b5582e046cb76c360c6875d88e4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву*
Суд не стал арестовывать Лазареву за неисполнение обязанностей иноагента