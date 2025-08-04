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В Кузбассе иномарка врезалась в стоящий "КамАЗ", погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2025
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06:03 04.08.2025 (обновлено: 06:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kuzbass-2033163012.html
В Кузбассе иномарка врезалась в стоящий "КамАЗ", погибли пять человек
В Кузбассе иномарка врезалась в стоящий "КамАЗ", погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2025
В Кузбассе иномарка врезалась в стоящий "КамАЗ", погибли пять человек
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "КамАЗ" на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, ехавшие в легковом автомобиле,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:03:00+03:00
2025-08-04T06:28:00+03:00
белово
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "КамАЗ" на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, ехавшие в легковом автомобиле, еще одна пассажирка с травмами доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.50 (3.50 мск) на автодороге "Белово - Новый городок". На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России "Беловский". "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине "КамАЗ". В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести", – сообщили в пресс-службе полицейского главка. ﻿В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. Для оказания практической помощи в Белово также выехали следователь Главного следственного управления и эксперт-криминалист ЭКЦ ГУ МВД по Кемеровской области. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Как в свою очередь сообщает прокуратура региона, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Белово Дмитрий Блескин."По поручению прокурора области прокуратурой г. Белово по факту ДТП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося следственными органами", – сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250803/tatarstan-2033062693.html
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белово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Белово, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе иномарка врезалась в стоящий "КамАЗ", погибли пять человек

При столкновении иномарки и КамАЗа в Кузбассе погибли пять человек

© Полиция КузбассаСотрудники полиции на месте столкновения иномарки с КамАЗом на трассе в Кузбассе
Сотрудники полиции на месте столкновения иномарки с КамАЗом на трассе в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Полиция Кузбасса
Сотрудники полиции на месте столкновения иномарки с КамАЗом на трассе в Кузбассе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "КамАЗ" на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, ехавшие в легковом автомобиле, еще одна пассажирка с травмами доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.50 (3.50 мск) на автодороге "Белово - Новый городок". На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России "Беловский".
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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине "КамАЗ". В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.
﻿В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. Для оказания практической помощи в Белово также выехали следователь Главного следственного управления и эксперт-криминалист ЭКЦ ГУ МВД по Кемеровской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Как в свою очередь сообщает прокуратура региона, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Белово Дмитрий Блескин.
"По поручению прокурора области прокуратурой г. Белово по факту ДТП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося следственными органами", – сообщили в прокуратуре.
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