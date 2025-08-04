https://ria.ru/20250804/kurskaya-2033186843.html
На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей
На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2025
На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей
Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:24:00+03:00
2025-08-04T10:24:00+03:00
2025-08-04T11:14:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Выделим Курской области еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Председатель правительства отметил, что по поручению главы государства работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме и носит системный комплексный характер."Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, общество
Курская область, Россия, Общество
На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей
Правительство выделит более 40 млрд рублей на поддержку Курской области
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Выделим Курской области
еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства", - сказал Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства отметил, что по поручению главы государства работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме и носит системный комплексный характер.
"Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом", - подчеркнул Мишустин.