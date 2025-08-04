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На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой - РИА Новости, 04.08.2025
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13:30 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kuban-2033246695.html
На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой
На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой - РИА Новости, 04.08.2025
На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой
Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:30:00+03:00
2025-08-04T13:30:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Как установлено судом, 3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Суд признал, что девушка нарушила запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО. "Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении Карины Ощурковой. Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщили в пресс-службе судов. Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили о задержании троих блогеров из Нижнего Тагила за размещение скандального видео на фоне горящей нефтебазы. Автор ролика призналась полиции, что снимала видео для социальной сети TikTok.
https://ria.ru/20250803/shtraf-2033052734.html
https://ria.ru/20250723/arest-2030786677.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, нижний тагил, tiktok
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Нижний Тагил, TikTok
На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой

На Кубани девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео с горящей нефтебазой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установлено судом, 3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Суд признал, что девушка нарушила запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО.
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"Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении Карины Ощурковой. Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщили в пресс-службе судов.
Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили о задержании троих блогеров из Нижнего Тагила за размещение скандального видео на фоне горящей нефтебазы. Автор ролика призналась полиции, что снимала видео для социальной сети TikTok.
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