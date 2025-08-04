https://ria.ru/20250804/kuban-2033246695.html

На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой

На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой - РИА Новости, 04.08.2025

На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой

Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:30:00+03:00

2025-08-04T13:30:00+03:00

2025-08-04T13:30:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

нижний тагил

tiktok

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Как установлено судом, 3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Суд признал, что девушка нарушила запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО. "Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении Карины Ощурковой. Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщили в пресс-службе судов. Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили о задержании троих блогеров из Нижнего Тагила за размещение скандального видео на фоне горящей нефтебазы. Автор ролика призналась полиции, что снимала видео для социальной сети TikTok.

https://ria.ru/20250803/shtraf-2033052734.html

https://ria.ru/20250723/arest-2030786677.html

краснодарский край

россия

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, нижний тагил, tiktok