На Кубани девушку оштрафовали за видео с горящей нефтебазой
На Кубани девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео с горящей нефтебазой
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установлено судом, 3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Суд признал, что девушка нарушила запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО.
"Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении Карины Ощурковой. Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщили в пресс-службе судов.
Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили о задержании троих блогеров из Нижнего Тагила за размещение скандального видео на фоне горящей нефтебазы. Автор ролика призналась полиции, что снимала видео для социальной сети TikTok.
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