https://ria.ru/20250804/krokus-2033197872.html

Журналисты собрались у Мосгорсуда в ожидании процесса по "Крокусу"

Журналисты собрались у Мосгорсуда в ожидании процесса по "Крокусу" - РИА Новости, 04.08.2025

Журналисты собрались у Мосгорсуда в ожидании процесса по "Крокусу"

Полсотни представителей СМИ собрались у здания Мосгорсуда в ожидании начала рассмотрения по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл",... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:53:00+03:00

2025-08-04T10:53:00+03:00

2025-08-04T11:10:00+03:00

происшествия

красногорск

московский городской суд

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полсотни представителей СМИ собрались у здания Мосгорсуда в ожидании начала рассмотрения по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд, но пройдут слушания в здании более вместительного Мосгорсуда. Начало заседания запланировано на 11.00. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250804/napadenie-2033185024.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

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происшествия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik