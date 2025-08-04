https://ria.ru/20250804/kreml-2033227219.html

Песков назвал приоритет в работе Путина

Песков назвал приоритет в работе Путина - РИА Новости, 04.08.2025

Песков назвал приоритет в работе Путина

Работа с новыми регионами Российской Федерации является приоритетом в работе президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:16:00+03:00

2025-08-04T12:16:00+03:00

2025-08-04T12:16:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Работа с новыми регионами Российской Федерации является приоритетом в работе президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется, работа с новыми регионами российскими – это постоянный приоритет в работе главы государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250712/regiony-2028717486.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин