https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033196710.html
Корпорацию развития Курской области упразднят
Корпорацию развития Курской области упразднят - РИА Новости, 04.08.2025
Корпорацию развития Курской области упразднят
Власти Курской области ликвидируют скандально известную Корпорацию развития, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:47:00+03:00
2025-08-04T10:47:00+03:00
2025-08-04T12:28:00+03:00
экономика
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 4 авг — РИА Новости. Власти Курской области ликвидируют скандально известную Корпорацию развития, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн."Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация, в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А Корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", — сказал он на еженедельном оперативном заседании областного правительства.Все обязательства, которые брала на себя корпорация как подрядчик, будут выполнены, отметил Хинштейн.Врио министра имущества Дмитрий Савин добавил, что проект распоряжения о ликвидации подготовили еще на прошлой неделе, сейчас он проходит согласование в структурных подразделениях администрации.Хищения на строительстве фортификацийВ середине марта суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной Корпорации развития 4,1 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство блиндажей, огневых точек, опорных пунктов для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития во главе с Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Кроме того, в отношении Корпорации развития возбудили уголовное дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций. Как установила экспертиза, конструкции, поставленные корпорацией и коммерческими фирмами, были ненадлежащего качества — прочность бетона оказалась в два раза меньше, чем требуется.По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Алексей Смирнов, его первый зам Алексей Дедов и бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев.
https://ria.ru/20250714/hinshtejn-2029065879.html
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html
https://ria.ru/20250517/kursk-2017595084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курская область, александр хинштейн
Экономика, Курская область, Александр Хинштейн
Корпорацию развития Курской области упразднят
Хинштейн сообщил об упразднении Корпорации развития Курской области
КУРСК, 4 авг — РИА Новости. Власти Курской области ликвидируют скандально известную Корпорацию развития, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
"Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация, в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А Корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", — сказал он на еженедельном оперативном заседании областного правительства.
Все обязательства, которые брала на себя корпорация как подрядчик, будут выполнены, отметил Хинштейн
.
Врио министра имущества Дмитрий Савин
добавил, что проект распоряжения о ликвидации подготовили еще на прошлой неделе, сейчас он проходит согласование в структурных подразделениях администрации.
Хищения на строительстве фортификаций
В середине марта суд в Курске
взыскал с бывших руководителей региональной Корпорации развития 4,1 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.
По данным Генпрокуратуры
, с 2022 по 2023 год правительству Курской области
выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство блиндажей, огневых точек, опорных пунктов для защиты от агрессии со стороны Украины
. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития во главе с Владимиром Лукиным
.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Кроме того, в отношении Корпорации развития возбудили уголовное дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций. Как установила экспертиза, конструкции, поставленные корпорацией и коммерческими фирмами, были ненадлежащего качества — прочность бетона оказалась в два раза меньше, чем требуется.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Алексей Смирнов
, его первый зам Алексей Дедов
и бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев.