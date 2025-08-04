https://ria.ru/20250804/kodeks-2033173207.html

Бельгия выступила против разработанного кодекса поведения для ИИ

Бельгия выступила против разработанного кодекса поведения для ИИ - РИА Новости, 04.08.2025

Бельгия выступила против разработанного кодекса поведения для ИИ

Бельгия проголосовала против разработанного Европейской комиссией кодекса поведения для систем искусственного интеллекта (ИИ) общего назначения, посчитав его... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:56:00+03:00

2025-08-04T08:56:00+03:00

2025-08-04T08:56:00+03:00

технологии

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Бельгия проголосовала против разработанного Европейской комиссией кодекса поведения для систем искусственного интеллекта (ИИ) общего назначения, посчитав его недостаточно защищающим авторские права журналистов, издателей, продюсеров и других создателей контента при использовании их интеллектуальной собственности для тестирования алгоритмов ИИ, сообщает информагентство Белга. "В кодексе всё ещё есть пробелы, особенно в части защиты авторских прав и компенсации правообладателям при использовании их контента для тестирования систем искусственного интеллекта", - заявила федеральный бельгийский министр цифровизации Ванесса Мац. По ее словам, Бельгия будет настаивать на внесении поправок в кодекс, чтобы он лучшим образом защищал авторские права создателей контента, не упрощал отказ от авторских прав и предусматривал справедливое вознаграждение за использование интеллектуальной собственности. По данным Европейской комиссии, кодекс поведения для ИИ – документ, которому компании присоединяются на добровольной основе, на данный момент подписали порядка 26 компаний, включая Google, Microsoft и компанию Open AI, создавшую Chat GPT. Над утверждением кодекса на уровне стран Евросоюза работает специальный Совет по ИИ, куда входят представители всех 27 государств ЕС. Европейская комиссия старается регулировать и максимально контролировать цифровое пространство в Евросоюзе. В последнее время были разработаны и приняты кодексы поведения по противодействию разжиганию ненависти в интернете, по борьбе с дезинформацией, правилам взаимодействия в области ИИ. ЕС в 2024 году принял первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Закон стал первой в истории правовой базой в области искусственного интеллекта, которая призвана устранить риски, связанные с ИИ. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия. В ЕС также намерены гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом в ЕС будут запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий. При этом у государств-членов Евросоюза есть время до 2026 года, чтобы подготовиться к непосредственной реализации этого закона.

https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html

https://ria.ru/20250802/ii-2033005544.html

https://ria.ru/20250803/gosduma-2033047761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, бельгия, евросоюз, google, microsoft corporation