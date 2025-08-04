https://ria.ru/20250804/kinoprokat-2033153025.html
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России - РИА Новости, 04.08.2025
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России
Фильм ужасов "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях возглавил кинопрокат в России, заработав 39,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:25:00+03:00
2025-08-04T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фильм ужасов "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях возглавил кинопрокат в России, заработав 39,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте оказалась премьера российской комедии "Мой папа - медведь", заработавшая 26 миллионов рублей. Третье место занял мультфильм "Плохие парни 2": киносборы за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 23 миллиона рублей. На четвертую позицию опустилась комедия с Юрием Стояновым "На деревню к дедушке": она заработала 21,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает лидер прошлой недели - "Фантастическая четверка: Первые шаги", который собрал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 21 миллион рублей.
https://ria.ru/20250728/kinoprokat-2031816224.html
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Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России в выходные