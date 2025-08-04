https://ria.ru/20250804/khimki-2033201861.html
Развлекательный день для детей бойцов СВО состоялся в Химках
Развлекательный день для детей бойцов СВО состоялся в Химках - РИА Новости, 04.08.2025
Развлекательный день для детей бойцов СВО состоялся в Химках
Развлекательную программу для детей участников специальной военной операции провели в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках, в мероприятии... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:16:00+03:00
2025-08-04T11:16:00+03:00
2025-08-04T11:16:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Развлекательную программу для детей участников специальной военной операции провели в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках, в мероприятии участвовала глава городского округа Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Дети военнослужащих покатались на аттракционах в парке развлечений "Сказочный бор". На всех каруселях дежурили операторы, которые следили за безопасностью. Маленькие дети катались вместе с мамами. Глава горокруга пообщалась с родителями детей в неформальной обстановке. "Наши солдаты на передовой защищают честь страны, рискуют жизнью ради Родины, а мы стараемся поддерживать их семьи, окружать заботой, поддержкой, вниманием. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам, поделился своими личными историями. Некоторые вопросы проработаем с коллегами и обязательно вернемся", – приводит пресс-служба слова Земляковой. В Химках оказывают помощь семьям участников специальной военной операции, отметили в пресс-службе. Для детей регулярно организовывают экскурсии и прогулки по развлекательным местам, проводят концерты, их приглашают к участию в мероприятиях патриотической программы "Успех V единстве поколений". С родителями работают точечно в зависимости от обращений. Кроме того, в городе с первых дней СВО организуют сборы гуманитарных грузов.
https://realty.ria.ru/20250729/khimki-2032074496.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Развлекательный день для детей бойцов СВО состоялся в Химках
Для детей участников спецоперации провели развлекательный день в Химках
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Развлекательную программу для детей участников специальной военной операции провели в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках, в мероприятии участвовала глава городского округа Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Дети военнослужащих покатались на аттракционах в парке развлечений "Сказочный бор". На всех каруселях дежурили операторы, которые следили за безопасностью. Маленькие дети катались вместе с мамами. Глава горокруга пообщалась с родителями детей в неформальной обстановке.
"Наши солдаты на передовой защищают честь страны, рискуют жизнью ради Родины, а мы стараемся поддерживать их семьи, окружать заботой, поддержкой, вниманием. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам, поделился своими личными историями. Некоторые вопросы проработаем с коллегами и обязательно вернемся", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
В Химках оказывают помощь семьям участников специальной военной операции, отметили в пресс-службе. Для детей регулярно организовывают экскурсии и прогулки по развлекательным местам, проводят концерты, их приглашают к участию в мероприятиях патриотической программы "Успех V единстве поколений". С родителями работают точечно в зависимости от обращений. Кроме того, в городе с первых дней СВО организуют сборы гуманитарных грузов.