Рейтинг@Mail.ru
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 04.08.2025 (обновлено: 17:12 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы - РИА Новости, 04.08.2025
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:10:00+03:00
2025-08-04T17:12:00+03:00
в мире
израиль
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник. "После того, как израильская оккупация заявила о возобновлении поставок гумпомощи, в сектор Газа за восемь дней, начиная с 27 июля, въехали 674 грузовика вместо 4800, которые, как предполагалось, должны были обеспечить минимальные потребности населения", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе. По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало лишь 14% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных. После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью. Ранее в понедельник минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
https://ria.ru/20250804/shestvie-2033300366.html
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e52fc536b0b3c252b5be8d54da7bda65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон
В мире, Израиль, ООН
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы

Израиль разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам с гумпомощью

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник.
"После того, как израильская оккупация заявила о возобновлении поставок гумпомощи, в сектор Газа за восемь дней, начиная с 27 июля, въехали 674 грузовика вместо 4800, которые, как предполагалось, должны были обеспечить минимальные потребности населения", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе.
Сторонники Фонда гуманитарной помощи IHH участвуют в шествии в Стамбуле, выступая против военных действий Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Тысячи стамбульцев выступили против военных действий Израиля и США в Газе
16:28
По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало лишь 14% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных.
После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения.
По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью.
Ранее в понедельник минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
00:18
 
В миреИзраильООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала