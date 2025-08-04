https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html

Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы

Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы - РИА Новости, 04.08.2025

Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы

Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:10:00+03:00

2025-08-04T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник. "После того, как израильская оккупация заявила о возобновлении поставок гумпомощи, в сектор Газа за восемь дней, начиная с 27 июля, въехали 674 грузовика вместо 4800, которые, как предполагалось, должны были обеспечить минимальные потребности населения", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе. По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало лишь 14% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных. После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью. Ранее в понедельник минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.

https://ria.ru/20250804/shestvie-2033300366.html

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