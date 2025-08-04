https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы - РИА Новости, 04.08.2025
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:10:00+03:00
2025-08-04T17:10:00+03:00
2025-08-04T17:12:00+03:00
в мире
израиль
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник. "После того, как израильская оккупация заявила о возобновлении поставок гумпомощи, в сектор Газа за восемь дней, начиная с 27 июля, въехали 674 грузовика вместо 4800, которые, как предполагалось, должны были обеспечить минимальные потребности населения", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе. По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало лишь 14% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных. После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью. Ранее в понедельник минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
https://ria.ru/20250804/shestvie-2033300366.html
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e52fc536b0b3c252b5be8d54da7bda65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
Израиль разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам с гумпомощью
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа лишь 674 грузовикам, это покрывает не более 14% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник.
"После того, как израильская оккупация заявила о возобновлении поставок гумпомощи, в сектор Газа за восемь дней, начиная с 27 июля, въехали 674 грузовика вместо 4800, которые, как предполагалось, должны были обеспечить минимальные потребности населения", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе.
По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало лишь 14% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных.
После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль
в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения.
По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью.
Ранее в понедельник минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН
, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.