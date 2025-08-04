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Италия не видит условий для признания Палестины, заявил глава МИД

Италия не видит условий для признания Палестины, заявил глава МИД - РИА Новости, 04.08.2025

Италия не видит условий для признания Палестины, заявил глава МИД

Италия не считает, что сейчас существуют условия для признания Палестины как государства, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:29:00+03:00

2025-08-04T11:29:00+03:00

2025-08-04T11:29:00+03:00

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РИМ, 4 авг – РИА Новости. Италия не считает, что сейчас существуют условия для признания Палестины как государства, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В настоящее время на основе конституционного и международного права нет условий для признания Государства Палестина. Мы должны работать для его создания", - заявил он на публичном мероприятии своей партии "Вперед, Италия". На минувшей неделе 70 бывших послов и дипломатов обратились к премьер-министру Италии Джордже Мелони с письмом о необходимости признания Палестины. Онлайн-петицию, сопровождающую документ, затем подписали более 50 тысяч человек. "Это не значит, что мы не должны говорить Израилю, что ему пора прекратить бомбежки, нападения на мирных жителей и остановить жертвы. Точно так же, как мы должны сказать ХАМАС, что ему хватит использовать палестинцев в качестве живого щита и держать заложников, не несущих никакой ответственности за политику Израиля, в бесчеловечных условиях. Мы должны направлять чёткие сигналы, направленные именно на построение мира", - заявил Таяни, слова которого приводит газета Repubblica. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.

https://ria.ru/20250801/fidan-2032919560.html

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