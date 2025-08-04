Италия не видит условий для признания Палестины, заявил глава МИД
Глава МИД Италии Таяни: сейчас нет условий для признания Палестины
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 4 авг – РИА Новости. Италия не считает, что сейчас существуют условия для признания Палестины как государства, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
В настоящее время на основе конституционного и международного права нет условий для признания Государства Палестина. Мы должны работать для его создания", - заявил он на публичном мероприятии своей партии "Вперед, Италия".
На минувшей неделе 70 бывших послов и дипломатов обратились к премьер-министру Италии Джордже Мелони с письмом о необходимости признания Палестины. Онлайн-петицию, сопровождающую документ, затем подписали более 50 тысяч человек.
"Это не значит, что мы не должны говорить Израилю, что ему пора прекратить бомбежки, нападения на мирных жителей и остановить жертвы. Точно так же, как мы должны сказать ХАМАС, что ему хватит использовать палестинцев в качестве живого щита и держать заложников, не несущих никакой ответственности за политику Израиля, в бесчеловечных условиях. Мы должны направлять чёткие сигналы, направленные именно на построение мира", - заявил Таяни, слова которого приводит газета Repubblica.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.