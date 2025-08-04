https://ria.ru/20250804/italiya-2033163960.html

Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России

Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России - РИА Новости, 04.08.2025

Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России

Большинство итальянцев хорошо относятся к России, в отличие от местных властей, заявил посол в Риме Алексей Парамонов в интервью "Известиям". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:23:00+03:00

2025-08-04T06:23:00+03:00

2025-08-04T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Большинство итальянцев хорошо относятся к России, в отличие от местных властей, заявил посол в Риме Алексей Парамонов в интервью "Известиям"."Консенсуса нет, но если взять "общую температуру по больнице", то все-таки подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники", — сказал он.По словам дипломата, многие итальянцы думают, что нынешнее столь жесткое противостояние между Западом и Россией временно и в скором времени отношения восстановятся."Такой подход озвучивается иногда и представителями итальянского истеблишмента", — подчеркнул Парамонов.Посол уточнил, что дипломаты опираются в основном на ту довольно обширную прослойку итальянцев, которые с симпатией относятся к России и хотят возвращения к нормальному диалогу между Москвой и Римом.

https://ria.ru/20250804/italiya-2033157280.html

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в мире, россия, италия, москва, алексей парамонов, евросоюз