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Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России - РИА Новости, 04.08.2025
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06:23 04.08.2025 (обновлено: 12:09 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/italiya-2033163960.html
Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России
Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России - РИА Новости, 04.08.2025
Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России
Большинство итальянцев хорошо относятся к России, в отличие от местных властей, заявил посол в Риме Алексей Парамонов в интервью "Известиям". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:23:00+03:00
2025-08-04T12:09:00+03:00
в мире
россия
италия
москва
алексей парамонов
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Большинство итальянцев хорошо относятся к России, в отличие от местных властей, заявил посол в Риме Алексей Парамонов в интервью "Известиям"."Консенсуса нет, но если взять "общую температуру по больнице", то все-таки подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники", — сказал он.По словам дипломата, многие итальянцы думают, что нынешнее столь жесткое противостояние между Западом и Россией временно и в скором времени отношения восстановятся."Такой подход озвучивается иногда и представителями итальянского истеблишмента", — подчеркнул Парамонов.Посол уточнил, что дипломаты опираются в основном на ту довольно обширную прослойку итальянцев, которые с симпатией относятся к России и хотят возвращения к нормальному диалогу между Москвой и Римом.
https://ria.ru/20250804/italiya-2033157280.html
https://ria.ru/20250730/mid-2032323679.html
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в мире, россия, италия, москва, алексей парамонов, евросоюз
В мире, Россия, Италия, Москва, Алексей Парамонов, Евросоюз
Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России

Посол России Парамонов рассказал об отношении простых итальянцев к русским

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Большинство итальянцев хорошо относятся к России, в отличие от местных властей, заявил посол в Риме Алексей Парамонов в интервью "Известиям".
"Консенсуса нет, но если взять "общую температуру по больнице", то все-таки подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники", — сказал он.
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером
03:15
По словам дипломата, многие итальянцы думают, что нынешнее столь жесткое противостояние между Западом и Россией временно и в скором времени отношения восстановятся.
"Такой подход озвучивается иногда и представителями итальянского истеблишмента", — подчеркнул Парамонов.
Посол уточнил, что дипломаты опираются в основном на ту довольно обширную прослойку итальянцев, которые с симпатией относятся к России и хотят возвращения к нормальному диалогу между Москвой и Римом.
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30 июля, 12:28
 
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