Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером
Посол Парамонов назвал отмену концерта Гергиева в Италии проявлением русофобии
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью газете "Известия".
"Отмена концерта маэстро В.А. Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры", — сказал он изданию.
По словам посла, итальянские власти испугались великого русского дирижера, который в сложный для России момент на фоне беспрецедентного давления Запада, принял решение остаться со своей Родиной и со своим народом.
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"Так, не будучи в силах отменить русскую культуру, являющуюся частью европейской и мировой, осуществляются попытки разделить ее носителей по политическим причинам, <…>", — подытожил дипломат.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене.
К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера . Алексей Парамонов, в свою очередь, заявлял, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.