https://ria.ru/20250804/italiya-2033157280.html

Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером

Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером - РИА Новости, 04.08.2025

Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером

Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:15:00+03:00

2025-08-04T03:15:00+03:00

2025-08-04T03:19:00+03:00

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алексей парамонов

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью газете "Известия"."Отмена концерта маэстро В.А. Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры", — сказал он изданию.По словам посла, итальянские власти испугались великого русского дирижера, который в сложный для России момент на фоне беспрецедентного давления Запада, принял решение остаться со своей Родиной и со своим народом."Так, не будучи в силах отменить русскую культуру, являющуюся частью европейской и мировой, осуществляются попытки разделить ее носителей по политическим причинам, <…>", — подытожил дипломат.Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене.К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера . Алексей Парамонов, в свою очередь, заявлял, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.

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в мире, италия, россия, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр