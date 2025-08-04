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Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером - РИА Новости, 04.08.2025
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03:15 04.08.2025 (обновлено: 03:19 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/italiya-2033157280.html
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером - РИА Новости, 04.08.2025
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером
Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:15:00+03:00
2025-08-04T03:19:00+03:00
в мире
италия
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валерий гергиев
алексей парамонов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью газете "Известия"."Отмена концерта маэстро В.А. Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры", — сказал он изданию.По словам посла, итальянские власти испугались великого русского дирижера, который в сложный для России момент на фоне беспрецедентного давления Запада, принял решение остаться со своей Родиной и со своим народом."Так, не будучи в силах отменить русскую культуру, являющуюся частью европейской и мировой, осуществляются попытки разделить ее носителей по политическим причинам, &lt;…&gt;", — подытожил дипломат.Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене.К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера . Алексей Парамонов, в свою очередь, заявлял, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
https://ria.ru/20250802/butman-2032948644.html
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в мире, италия, россия, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр
В мире, Италия, Россия, Валерий Гергиев, Алексей Парамонов, Мариинский театр
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером

Посол Парамонов назвал отмену концерта Гергиева в Италии проявлением русофобии

© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является знаковым проявлением русофобии, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью газете "Известия".
"Отмена концерта маэстро В.А. Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры", — сказал он изданию.
По словам посла, итальянские власти испугались великого русского дирижера, который в сложный для России момент на фоне беспрецедентного давления Запада, принял решение остаться со своей Родиной и со своим народом.
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"Так, не будучи в силах отменить русскую культуру, являющуюся частью европейской и мировой, осуществляются попытки разделить ее носителей по политическим причинам, <…>", — подытожил дипломат.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене.
К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера . Алексей Парамонов, в свою очередь, заявлял, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
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В миреИталияРоссияВалерий ГергиевАлексей ПарамоновМариинский театр
 
 
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