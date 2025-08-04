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Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник
Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2025
Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник
ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:37:00+03:00
2025-08-04T10:37:00+03:00
2025-08-04T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Подразделения ВДВ ведут ожесточенные бои в лесополосах возле Юнаковки. ВСУ продолжают переброску спецназа, отмечается работа 144-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ВСУ провели в Юнаковке три попытки контратаки: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). "В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции", - уточнил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161375.html
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник
ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки в Сумской области