https://ria.ru/20250804/istochnik-2033191364.html

Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник

Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2025

Спецназ ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил источник

ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:37:00+03:00

2025-08-04T10:37:00+03:00

2025-08-04T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Подразделения ВДВ ведут ожесточенные бои в лесополосах возле Юнаковки. ВСУ продолжают переброску спецназа, отмечается работа 144-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ВСУ провели в Юнаковке три попытки контратаки: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). "В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции", - уточнил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире