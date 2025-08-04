https://ria.ru/20250804/ingushetiya-2033296291.html
Ингушетия вошла в пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог
Ингушетия вошла в пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог - РИА Новости, 04.08.2025
Ингушетия вошла в пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог
Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:15:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Ингушетия вошла в первую пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог, заняв четвертое место с показателем 83,6% дорог, соответствующих нормативам. Этот результат – закономерный итог системной работы, которую мы ведем в рамках федеральных программ и собственных инициатив", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, этот успех стал возможен благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также слаженной работе министерства автомобильных дорог Ингушетии и подрядных организаций. "Еще несколько лет назад проблема дорожной инфраструктуры в республике стояла крайне остро. Однако сегодня Ингушетия демонстрирует рекордные для СКФО показатели. Это доказывает: при грамотном управлении и целевом финансировании можно достичь прорыва в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что в текущем году запланирован ввод 14 новых дорожных объектов общей протяженностью 28 км. "Особое внимание уделим безопасности - разметке, знакам и освещению. Как я неоднократно подчеркивал, состояние дорог - это вопрос качества жизни, и мы не намерены останавливаться", - заявил Калиматов. Он также поблагодарил федеральный центр за поддержку, а жителей республики - за понимание временных неудобств, связанных с дорожными работами. В пресс-службе главы региона уточнили, что рейтинг качества автодорог в РФ приведен в исследовании РИА Новости на основе данных Росавтодора и Росстата.
https://ria.ru/20250716/ingushetiya-2029529318.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Ингушетия вошла в пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог
Ингушетия вошла в рейтинг лидеров в России по качеству автомобильных дорог
НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Ингушетия вошла в первую пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог, заняв четвертое место с показателем 83,6% дорог, соответствующих нормативам. Этот результат – закономерный итог системной работы, которую мы ведем в рамках федеральных программ и собственных инициатив", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, этот успех стал возможен благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также слаженной работе министерства автомобильных дорог Ингушетии и подрядных организаций.
"Еще несколько лет назад проблема дорожной инфраструктуры в республике стояла крайне остро. Однако сегодня Ингушетия демонстрирует рекордные для СКФО показатели. Это доказывает: при грамотном управлении и целевом финансировании можно достичь прорыва в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что в текущем году запланирован ввод 14 новых дорожных объектов общей протяженностью 28 км. "Особое внимание уделим безопасности - разметке, знакам и освещению. Как я неоднократно подчеркивал, состояние дорог - это вопрос качества жизни, и мы не намерены останавливаться", - заявил Калиматов.
Он также поблагодарил федеральный центр за поддержку, а жителей республики - за понимание временных неудобств, связанных с дорожными работами.
В пресс-службе главы региона уточнили, что рейтинг качества автодорог в РФ приведен в исследовании РИА Новости на основе данных Росавтодора и Росстата.