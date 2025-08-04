https://ria.ru/20250804/grass-2033243376.html

Компанию GRASS отметили в рамках нацпремии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025"

Компанию GRASS отметили в рамках нацпремии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025" - РИА Новости, 04.08.2025

Компанию GRASS отметили в рамках нацпремии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025"

Компания GRASS признана победителем пятой юбилейной Национальной премии в сфере экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025". Трофей производителю авто- и... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:26:00+03:00

2025-08-04T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – пресс-служба компании GRASS. Компания GRASS признана победителем пятой юбилейной Национальной премии в сфере экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025". Трофей производителю авто- и бытовой химии, косметики принес проект сохранения вольной популяции зубров в России.Для реализации инициативы GRASS организовала перевозку восьми зубров из Приокско-Террасного заповедника в Вологодскую область, обеспечивая таким образом восстановление численности вида и обогащение генетического разнообразия среди российских популяций."Мы убеждены, что бережное отношение к окружающей среде и сохранение природных ресурсов являются обязанностью каждого. Наш вклад в защиту животного мира включает спасение таких уникальных видов, как амурские тигры, северные олени, сайгаки и даже редкие птицы вроде дрофы", – подчеркнул генеральный директор Михаил Грачев.Также лауреатом номинации стала Трубная металлургическая компания за проект по комплексному менеджменту водных ресурсов на Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТе), входящем в ТМК.Кроме того, компания GRASS с 2022 год выпускает серию экологичной бытовой химии в партнерстве с крупнейшими природными заповедниками России. Шесть видов животных получают поддержку от компании и шанс на выживание.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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пресс-релизы