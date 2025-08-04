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Еще 14 лазерных установок для операций на глазах поступят в больницы МО - РИА Новости, 04.08.2025
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Новости Подмосковья
 
15:29 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/glaza-2033287473.html
Еще 14 лазерных установок для операций на глазах поступят в больницы МО
Еще 14 лазерных установок для операций на глазах поступят в больницы МО - РИА Новости, 04.08.2025
Еще 14 лазерных установок для операций на глазах поступят в больницы МО
Власти Подмосковья продолжают работу по оснащению медицинских организаций современной техникой. В 2025 году в область поступит 14 единиц специализированных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:29:00+03:00
2025-08-04T15:29:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья продолжают работу по оснащению медицинских организаций современной техникой. В 2025 году в область поступит 14 единиц специализированных лазерных аппаратов для офтальмологических операций, сообщил 360.ru.Благодаря новому оборудованию врачи смогут эффективнее лечить различные болезни глаз."В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на сумму почти 160 миллионов рублей, из них восемь уже поставили. Такую технику получили Луховицкая и Дмитровская больницы, а также МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оставшиеся шесть лазерных установок до конца декабря поступят в Химкинскую и Видновскую больницы, а также в Московский областной научно-исследовательский клинический институт."Каждый из лазеров имеет свое предназначение и уникальные функции. Но одним из ключевых новшеств является лазер, который оборудован насадкой для транспупиллярной термотерапии. Это устройство позволяет эффективно разрушать малые внутриглазные опухоли, не прибегая к удалению глаза. Кроме того, этим же лазером мы можем выполнять микроимпульсное лазерное лечение терминальных форм глаукомы", – отметила заведующая офтальмологическим отделением института Алина Коврижкина.Приобретение современного оборудования проводится в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Еще 14 лазерных установок для операций на глазах поступят в больницы МО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВо время глазной операции
Во время глазной операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья продолжают работу по оснащению медицинских организаций современной техникой. В 2025 году в область поступит 14 единиц специализированных лазерных аппаратов для офтальмологических операций, сообщил 360.ru.
Благодаря новому оборудованию врачи смогут эффективнее лечить различные болезни глаз.
"В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на сумму почти 160 миллионов рублей, из них восемь уже поставили. Такую технику получили Луховицкая и Дмитровская больницы, а также МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оставшиеся шесть лазерных установок до конца декабря поступят в Химкинскую и Видновскую больницы, а также в Московский областной научно-исследовательский клинический институт.
"Каждый из лазеров имеет свое предназначение и уникальные функции. Но одним из ключевых новшеств является лазер, который оборудован насадкой для транспупиллярной термотерапии. Это устройство позволяет эффективно разрушать малые внутриглазные опухоли, не прибегая к удалению глаза. Кроме того, этим же лазером мы можем выполнять микроимпульсное лазерное лечение терминальных форм глаукомы", – отметила заведующая офтальмологическим отделением института Алина Коврижкина.
Приобретение современного оборудования проводится в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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