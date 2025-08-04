https://ria.ru/20250804/gladkov-2033300943.html

Гладков поручил создать кадровый профицит медиков в Белгородской области

Гладков поручил создать кадровый профицит медиков в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025

Гладков поручил создать кадровый профицит медиков в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать кадровый профицит врачей и среднего медперсонала для оказания качественной помощи жителям... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:29:00+03:00

2025-08-04T16:29:00+03:00

2025-08-04T16:29:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать кадровый профицит врачей и среднего медперсонала для оказания качественной помощи жителям региона, сообщила пресс-служба правительства области. "В идеале нам нужно выйти на кадровый профицит. Мы хотим выбирать в нашем регионе самых лучших кандидатов в наши государственные лечебные учреждения. У нас должна быть достойная конкуренция между работниками. Только это действительно повышает качество оказания услуг. У нас должны быть самые лучшие врачи, которые лечат наших жителей", – сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба правительства области. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства главе региона доложили о динамике трудоустройства средних медработников в государственные медицинские учреждения Белгорода, Старого Оскола и Губкина. Министр здравоохранения Андрей Иконников отметил, что на сегодняшний день остается потребность в 136 вакансиях стационарного звена и 86 вакансиях амбулаторного звена. Так, по направлению "лечебное дело" - 53 вакансии, "сестринское дело" - 154 вакансии, "акушерское дело" - 8 вакансий, "фармация" - 3 вакансии, "лабораторная диагностика" - 4 вакансии. "Следует отметить, что есть еще 79 вакансий, по которым необходима переподготовка в течение 2,5-3 месяцев в колледже, чтобы затем уже приступить к работе", – подчеркнул министр здравоохранения Белгородской области. Он добавил, что эти вакансии в нынешнем году планируется закрыть в Белгороде, Старом Осколе и Губкине с помощью целевиков, студентов 4-6 курсов, которые уже имеют право работать в качестве среднего медицинского персонала. Также глава региона поручил областному министерству здравоохранения к следующей неделе провести дополнительный аудит и доложить о потребностях в вакансиях медицинских специалистов в других 19 муниципальных образованиях. "Отсутствие даже одного врача на рабочем месте – сразу беда, особенно в приграничных территориях. С учетом оперативной обстановки в каждом муниципалитете наличие или отсутствие врача – крайне принципиальная история для нас. Мы провели большой объем работы совместно с Минздравом РФ. Безусловно, нашу работу отмечают крайне положительно, но проблемы нужно решать", – заключил Гладков.

https://ria.ru/20250804/pasport-2033294816.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков