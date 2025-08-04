Рейтинг@Mail.ru
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/germanija-2033319453.html
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - РИА Новости, 04.08.2025
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:46:00+03:00
2025-08-04T17:46:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. "Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250804/svr-2033278560.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033280541.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО

Генерал Хенне: вероятность нападения России на НАТО в ближайшие годы очень мала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ.
"Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом.
Пушка на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
14:56
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
15:01
 
В миреРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала