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Нехватка топлива парализовала работу бригад гражданской обороны Газы - РИА Новости, 04.08.2025
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20:19 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gaza-2033349046.html
Нехватка топлива парализовала работу бригад гражданской обороны Газы
Нехватка топлива парализовала работу бригад гражданской обороны Газы - РИА Новости, 04.08.2025
Нехватка топлива парализовала работу бригад гражданской обороны Газы
Бригады гражданской обороны сектора Газа прекратили использовать 60% своего автопарка из-за нехватки топлива и запчастей для ремонта, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:19:00+03:00
2025-08-04T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бригады гражданской обороны сектора Газа прекратили использовать 60% своего автопарка из-за нехватки топлива и запчастей для ремонта, говорится в заявлении службы ГО палестинского полуэксклава, размещенном в соцсетях в понедельник. "Объявляем о прекращении использования 60% наших автомобилей во всех провинциях из-за отсутствия поставок достаточного количества топлива и запчастей для ремонта", - указано в заявлении. Согласно релизу, службы ГО получают незначительное количество топлива благодаря гуманитарным организациям, но этих поставок хватает, чтобы покрыть не более 15% ежедневных потребностей бригад при выполнении миссий. В понедельник власти сектора Газа сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Египетский телеканал Al Qahera News 3 августа сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах". Под руководством египетского Красного Полумесяца на территорию сектора было допущено два грузовика со 107 тоннами топлива. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html
https://ria.ru/20250804/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, египет, оон, раф, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, ООН, РАФ, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нехватка топлива парализовала работу бригад гражданской обороны Газы

Бригады гражданской обороны Газы лишились 60% автопарка из-за отсутствия топлива

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бригады гражданской обороны сектора Газа прекратили использовать 60% своего автопарка из-за нехватки топлива и запчастей для ремонта, говорится в заявлении службы ГО палестинского полуэксклава, размещенном в соцсетях в понедельник.
«
"Объявляем о прекращении использования 60% наших автомобилей во всех провинциях из-за отсутствия поставок достаточного количества топлива и запчастей для ремонта", - указано в заявлении.
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Согласно релизу, службы ГО получают незначительное количество топлива благодаря гуманитарным организациям, но этих поставок хватает, чтобы покрыть не более 15% ежедневных потребностей бригад при выполнении миссий.
В понедельник власти сектора Газа сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Египетский телеканал Al Qahera News 3 августа сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах". Под руководством египетского Красного Полумесяца на территорию сектора было допущено два грузовика со 107 тоннами топлива.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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