https://ria.ru/20250804/fond-2033309692.html
Субъекты МСП Томской области получили льготные займы на 85,9 млн рублей
Субъекты МСП Томской области получили льготные займы на 85,9 млн рублей - РИА Новости, 04.08.2025
Субъекты МСП Томской области получили льготные займы на 85,9 млн рублей
Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу региона 74 льготных займа на сумму 85,9 миллиона рублей по ставке ниже ключевой,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:05:00+03:00
2025-08-04T17:05:00+03:00
2025-08-04T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу региона 74 льготных займа на сумму 85,9 миллиона рублей по ставке ниже ключевой, сообщает пресс-служба обладминистрации. На текущие нужды предприятий направлено 50 займов на 39,6 миллиона рублей. Еще 24 займа на 46,3 миллиона рублей выделены для инвестиционных проектов: приобретения оборудования, транспорта и недвижимости, а также реконструкции зданий. "Фонд микрофинансирования Томской области активно поддерживает малый и средний бизнес, укрепляя экономику региона. Фонд предлагает широкий спектр программ кредитования, включающий пять различных видов займов. Максимальная сумма каждого составляет до четырех миллионов рублей, срок погашения варьируется от шести месяцев до трех лет, а процентная ставка – от 8,1 до 13,5%", – отметила исполнительный директор фонда Юлия Малиновская, ее слова приводит пресс-служба. Поддержка предпринимательства ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Субъекты МСП Томской области получили льготные займы на 85,9 млн рублей
Фонд микрофинансирования Томской области выдал МСБ 74 льготных займа
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу региона 74 льготных займа на сумму 85,9 миллиона рублей по ставке ниже ключевой, сообщает пресс-служба обладминистрации.
На текущие нужды предприятий направлено 50 займов на 39,6 миллиона рублей. Еще 24 займа на 46,3 миллиона рублей выделены для инвестиционных проектов: приобретения оборудования, транспорта и недвижимости, а также реконструкции зданий.
"Фонд микрофинансирования Томской области активно поддерживает малый и средний бизнес, укрепляя экономику региона. Фонд предлагает широкий спектр программ кредитования, включающий пять различных видов займов. Максимальная сумма каждого составляет до четырех миллионов рублей, срок погашения варьируется от шести месяцев до трех лет, а процентная ставка – от 8,1 до 13,5%", – отметила исполнительный директор фонда Юлия Малиновская, ее слова приводит пресс-служба.
Поддержка предпринимательства ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".