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Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет - РИА Новости, 04.08.2025
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13:36 04.08.2025 (обновлено: 13:38 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/figuranty-2033248675.html
Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет
Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет - РИА Новости, 04.08.2025
Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет
Прокурор в прениях сторон запросил от 18 до 22 лет колонии для фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:36:00+03:00
2025-08-04T13:38:00+03:00
происшествия
белгород
брянская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил от 18 до 22 лет колонии для фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской областях, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.Суд 18 июня приступил к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все трое внесены в список террористов Росфинмониторинга)."Гособвинитель просил назначить в качестве наказания Туриеву 22 года лишения свободы, при этом пять из них он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строго режима", - сказала собеседница агентстваДля Косяченко и Туриевой прокурор просил назначить по 18 лет лишения свободы, добавили в суде.Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении теракта. Затем процесс был закрыт для слушателей.По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях".Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты.В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях.Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).
https://ria.ru/20250620/bastrykin-2024196080.html
https://ria.ru/20250804/sud-2033240045.html
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происшествия, белгород, брянская область
Происшествия, Белгород, Брянская область
Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет

Прокурор запросил до 22 лет фигурантам дела об атаках под Белгородом и Брянском

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил от 18 до 22 лет колонии для фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской областях, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
Суд 18 июня приступил к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все трое внесены в список террористов Росфинмониторинга).
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области
20 июня, 13:04
"Гособвинитель просил назначить в качестве наказания Туриеву 22 года лишения свободы, при этом пять из них он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строго режима", - сказала собеседница агентства
Для Косяченко и Туриевой прокурор просил назначить по 18 лет лишения свободы, добавили в суде.
Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении теракта. Затем процесс был закрыт для слушателей.
По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях".
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме
13:01
Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты.
В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях.
Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей
2 августа, 02:05
 
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