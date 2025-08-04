Фигурантов дела об атаках под Белгородом и Брянском грозит до 22 лет
Прокурор запросил до 22 лет фигурантам дела об атаках под Белгородом и Брянском
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил от 18 до 22 лет колонии для фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской областях, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
Суд 18 июня приступил к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все трое внесены в список террористов Росфинмониторинга).
"Гособвинитель просил назначить в качестве наказания Туриеву 22 года лишения свободы, при этом пять из них он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строго режима", - сказала собеседница агентства
Для Косяченко и Туриевой прокурор просил назначить по 18 лет лишения свободы, добавили в суде.
Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении теракта. Затем процесс был закрыт для слушателей.
По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях".
Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты.
В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях.
Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).