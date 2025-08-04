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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 04.08.2025
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11:24 04.08.2025 (обновлено: 11:52 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/figuranty-2033204352.html
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 04.08.2025
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:24:00+03:00
2025-08-04T11:52:00+03:00
происшествия
красногорск
московский городской суд
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. Как заявили приставы, обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
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происшествия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

В Мосгорсуд доставили фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Как заявили приставы, обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений.
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Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
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ПроисшествияКрасногорскМосковский городской судКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)КрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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