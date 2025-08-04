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В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 04.08.2025
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14:35 04.08.2025 (обновлено: 14:36 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/elektromobili-2033270871.html
В России упали продажи новых электромобилей
В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 04.08.2025
В России упали продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:35:00+03:00
2025-08-04T14:36:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
электромобили
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. &quot;Рынок новых электромобилей составил 6 106 штук (-51% относительно аналогичного периода 2024 года – 12 342 штуки)&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем за 7 месяцев 2024 года.
https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, электромобили
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, электромобили
В России упали продажи новых электромобилей

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России в январе-июле упали на 51%

© РИА НовостиЭлектромобиль Lada e-Aura
Электромобиль Lada e-Aura - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости
Электромобиль Lada e-Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
«

"Рынок новых электромобилей составил 6 106 штук (-51% относительно аналогичного периода 2024 года – 12 342 штуки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем за 7 месяцев 2024 года.
Первая поездка предсерийного образца российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Автоэлектромобили
 
 
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