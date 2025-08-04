https://ria.ru/20250804/elektromobili-2033270871.html

В России упали продажи новых электромобилей

В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 04.08.2025

В России упали продажи новых электромобилей

Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:35:00+03:00

2025-08-04T14:35:00+03:00

2025-08-04T14:36:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

электромобили

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 6 106 штук (-51% относительно аналогичного периода 2024 года – 12 342 штуки)", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем за 7 месяцев 2024 года.

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, электромобили