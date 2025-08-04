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Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд - РИА Новости, 04.08.2025
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16:00 04.08.2025 (обновлено: 17:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033291783.html
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд - РИА Новости, 04.08.2025
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд
Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже превысила 77 тысяч за тонну и обновила исторический рекорд. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:00:00+03:00
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экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже превысила 77 тысяч за тонну и обновила исторический рекорд.Так, на сегодняшней торговой сессии эта марка дорожала на 1,08 процента и в итоге достигла 77 001. Предыдущий ценовой максимум зафиксировали 7 сентября 2023 года — 76 876 рубля за тонну.Кроме того, подскочил в цене и Аи-92: по территориальному индексу европейской части России он прибавил 1,16 процента, поднявшись до 66 642 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо дорожало на 0,5 процента, до 58 134 рублей за тонну.При этом авиакеросин подешевел на 4,13 процента, до 67 197 рублей за тонну, мазут — на 0,02 процента, до 22 956 рублей, а сжиженные углеводородные газы — на 0,4 процента, до 18 990 рублей.В конце июля в России ужесточили запрет на экспорт бензина. Причиной правительство назвало необходимость сохранить стабильную ситуацию в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Если раньше эмбарго, введенное 1 марта, действовало только для непроизводителей, то теперь ограничения распространили и на крупных производителей нефтепродуктов.Как отмечало Минэнерго, цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике. При помощи инструментов налогового, таможенного и административного регулирования власти успешно удерживают рост розничных цен на топливо в рамках, близких к инфляции, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, АИ-92
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд

Цена бензина Аи-95 достигла 77 тысяч рублей за тонну и обновила рекорд 2023 года

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже превысила 77 тысяч за тонну и обновила исторический рекорд.
Так, на сегодняшней торговой сессии эта марка дорожала на 1,08 процента и в итоге достигла 77 001. Предыдущий ценовой максимум зафиксировали 7 сентября 2023 года — 76 876 рубля за тонну.
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Кроме того, подскочил в цене и Аи-92: по территориальному индексу европейской части России он прибавил 1,16 процента, поднявшись до 66 642 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо дорожало на 0,5 процента, до 58 134 рублей за тонну.
При этом авиакеросин подешевел на 4,13 процента, до 67 197 рублей за тонну, мазут — на 0,02 процента, до 22 956 рублей, а сжиженные углеводородные газы — на 0,4 процента, до 18 990 рублей.
В конце июля в России ужесточили запрет на экспорт бензина. Причиной правительство назвало необходимость сохранить стабильную ситуацию в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Если раньше эмбарго, введенное 1 марта, действовало только для непроизводителей, то теперь ограничения распространили и на крупных производителей нефтепродуктов.
Как отмечало Минэнерго, цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике. При помощи инструментов налогового, таможенного и административного регулирования власти успешно удерживают рост розничных цен на топливо в рамках, близких к инфляции, подчеркнули в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-95АИ-92
 
 
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