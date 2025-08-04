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Собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок - РИА Новости, 04.08.2025
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18:55 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ekaterinburg-2033338832.html
Собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок
Собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок - РИА Новости, 04.08.2025
Собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок
Собравшиеся поддержать попавшую в ДТП мотоциклистку порядка 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушали общественный порядок, спустя непродолжительное время... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:55:00+03:00
2025-08-04T18:55:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
свердловская область
валерий горелых
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Собравшиеся поддержать попавшую в ДТП мотоциклистку порядка 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушали общественный порядок, спустя непродолжительное время основная их масса разъехалась, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По заявлениям местных СМИ, вечером в понедельник "несколько сотен" байкеров вышли к кинотеатру "Космос" в столице Урала для поддержки мотоциклистки, накануне попавшей в ДТП. "На традиционном месте сбора свердловских байкеров, у кинотеатра "Космос", собрались порядка 200 человек. Никаких нарушений общественного порядка с их стороны допущено не было, каких-либо протестных требований ими не выдвигалось. Спустя непродолжительное время основная масса разъехалась по своим делам", – рассказал агентству Горелых. "Врачи оказывают необходимую помощь потерпевшей, борются за ее жизнь и устанавливают степень тяжести полученных травм. По данному факту специализированным подразделением по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – ред.), – продолжил собеседник агентства. По данным Госавтоинспекции региона, авария случилась утром 1 августа на автодороге Пермь – Екатеринбург, в районе 343-го километра. Водитель, управляя автомобилем Isuzu, допустил столкновение с двигающемся впереди мотоциклом Honda под управлением 42-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. "После чего мотоцикл отбросило на препятствие. В результате ДТП пострадала мотоциклистка, она была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и открытым переломом правой голени", – уточнили РИА Новости в пресс-службе областной ГАИ.
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екатеринбург
урал
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, урал, свердловская область, валерий горелых, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Свердловская область, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ
Собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок

МВД: собрание из 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушало общественный порядок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Собравшиеся поддержать попавшую в ДТП мотоциклистку порядка 200 байкеров в Екатеринбурге не нарушали общественный порядок, спустя непродолжительное время основная их масса разъехалась, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По заявлениям местных СМИ, вечером в понедельник "несколько сотен" байкеров вышли к кинотеатру "Космос" в столице Урала для поддержки мотоциклистки, накануне попавшей в ДТП.
"На традиционном месте сбора свердловских байкеров, у кинотеатра "Космос", собрались порядка 200 человек. Никаких нарушений общественного порядка с их стороны допущено не было, каких-либо протестных требований ими не выдвигалось. Спустя непродолжительное время основная масса разъехалась по своим делам", – рассказал агентству Горелых.
"Врачи оказывают необходимую помощь потерпевшей, борются за ее жизнь и устанавливают степень тяжести полученных травм. По данному факту специализированным подразделением по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – ред.), – продолжил собеседник агентства.
По данным Госавтоинспекции региона, авария случилась утром 1 августа на автодороге ПермьЕкатеринбург, в районе 343-го километра. Водитель, управляя автомобилем Isuzu, допустил столкновение с двигающемся впереди мотоциклом Honda под управлением 42-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. "После чего мотоцикл отбросило на препятствие. В результате ДТП пострадала мотоциклистка, она была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и открытым переломом правой голени", – уточнили РИА Новости в пресс-службе областной ГАИ.
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