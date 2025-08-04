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Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест - РИА Новости, 04.08.2025
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11:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/efimov-2033038863.html
Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест
Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест - РИА Новости, 04.08.2025
Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест
В период с января по июнь 2025 года жители Москвы приобрели у города более 500 мест для парковки автомобилей, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В период с января по июнь 2025 года жители Москвы приобрели у города более 500 мест для парковки автомобилей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город реализует площади в подземных и многоуровневых паркингах. За шесть месяцев 2025 года москвичи приобрели у столицы более 530 машино-мест общей площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров. Объекты были куплены по результатам онлайн-торгов и в рамках публичного предложения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего парковочных мест было куплено на востоке – 150 объектов общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Более 100 мест на 2,7 тысячи "квадратов" приобрели на юго-востоке, еще около 100 мест на 1,6 тысячи "квадратов" – на севере.Купить место для парковки можно разными способами, один из них – электронные торги на инвестиционном портале Москвы, где нужно зарегистрироваться. Также необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест

Ефимов: за шесть месяцев 2025 года москвичи купили у города 530 машино-мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В период с января по июнь 2025 года жители Москвы приобрели у города более 500 мест для парковки автомобилей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Город реализует площади в подземных и многоуровневых паркингах. За шесть месяцев 2025 года москвичи приобрели у столицы более 530 машино-мест общей площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров. Объекты были куплены по результатам онлайн-торгов и в рамках публичного предложения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего парковочных мест было куплено на востоке – 150 объектов общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Более 100 мест на 2,7 тысячи "квадратов" приобрели на юго-востоке, еще около 100 мест на 1,6 тысячи "квадратов" – на севере.
Купить место для парковки можно разными способами, один из них – электронные торги на инвестиционном портале Москвы, где нужно зарегистрироваться. Также необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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