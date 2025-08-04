https://ria.ru/20250804/efimov-2033038863.html

Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест

Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест - РИА Новости, 04.08.2025

Ефимов: москвичи за полгода купили у города более 500 парковочных мест

В период с января по июнь 2025 года жители Москвы приобрели у города более 500 мест для парковки автомобилей, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:12:00+03:00

2025-08-04T11:12:00+03:00

2025-08-04T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В период с января по июнь 2025 года жители Москвы приобрели у города более 500 мест для парковки автомобилей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город реализует площади в подземных и многоуровневых паркингах. За шесть месяцев 2025 года москвичи приобрели у столицы более 530 машино-мест общей площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров. Объекты были куплены по результатам онлайн-торгов и в рамках публичного предложения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего парковочных мест было куплено на востоке – 150 объектов общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Более 100 мест на 2,7 тысячи "квадратов" приобрели на юго-востоке, еще около 100 мест на 1,6 тысячи "квадратов" – на севере.Купить место для парковки можно разными способами, один из них – электронные торги на инвестиционном портале Москвы, где нужно зарегистрироваться. Также необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы