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В ДНР за неделю сорвали более 900 атак украинских дронов
В ДНР за неделю сорвали более 900 атак украинских дронов - РИА Новости, 04.08.2025
В ДНР за неделю сорвали более 900 атак украинских дронов
Более 900 атак украинских беспилотников по инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:09:00+03:00
2025-08-04T14:09:00+03:00
2025-08-04T14:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Более 900 атак украинских беспилотников по инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 925 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 364 беспилотника, над Горловкой — 561", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в ночь на вторник ВСУ совершили массированный налет БПЛА самолетного типа, запустив более 160 дронов, 30 из которых представляли из себя "фальшдроны" для вскрытия систем ПВО. Атака была нацелена на электроподстанции, водораспределительные узлы и станции наполнения жидкостных цистерн для доставки воды населению.Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю сорвали более 900 атак украинских дронов
В ДНР за неделю сорвали более 900 атак украинских дронов по инфраструктуре