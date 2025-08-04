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Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени

Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени - РИА Новости, 04.08.2025

Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени

В Тюменском технопарке в пятницу состоялась торжественная церемония открытия Центра поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Тюменском технопарке в пятницу состоялась торжественная церемония открытия Центра поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщает пресс-служба правительства региона. Открытие Центра позволит предпринимателям региона получать профессиональную поддержку по всем аспектам внедрения системы. В мероприятии участвовали заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Меньщиков, вице-президент Торгово-промышленной палатой (ТПП) области Юлия Шакурская, а также представители бизнес-сообществ и предприниматели региона. По словам Шакурской, специалисты организации прошли все необходимое обучение и теперь могут бесплатно предоставлять консультации по маркировке товаров на базе ТПП в Тюменском технопарке. В пресс-службе напомнили, что Центр создан на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 июля 2025 года между ТПП и Центром развития перспективных технологий — оператором государственной системы маркировки "Честный знак".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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