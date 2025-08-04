Рейтинг@Mail.ru
Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/biznes-2033340952.html
Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени
Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени - РИА Новости, 04.08.2025
Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени
В Тюменском технопарке в пятницу состоялась торжественная церемония открытия Центра поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:06:00+03:00
2025-08-04T19:06:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599508_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85375580300c8d995e2b6fdf81ee8c2b.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Тюменском технопарке в пятницу состоялась торжественная церемония открытия Центра поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщает пресс-служба правительства региона. Открытие Центра позволит предпринимателям региона получать профессиональную поддержку по всем аспектам внедрения системы. В мероприятии участвовали заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Меньщиков, вице-президент Торгово-промышленной палатой (ТПП) области Юлия Шакурская, а также представители бизнес-сообществ и предприниматели региона. По словам Шакурской, специалисты организации прошли все необходимое обучение и теперь могут бесплатно предоставлять консультации по маркировке товаров на базе ТПП в Тюменском технопарке. В пресс-службе напомнили, что Центр создан на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 июля 2025 года между ТПП и Центром развития перспективных технологий — оператором государственной системы маркировки "Честный знак".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599508_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_11582cc988df6def903e89093df4dc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Центр поддержки бизнеса в маркировке товаров открылся в Тюмени

Центр поддержки системы маркировки "Честный знак" открылся в Тюмени

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Тюменском технопарке в пятницу состоялась торжественная церемония открытия Центра поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщает пресс-служба правительства региона.
Открытие Центра позволит предпринимателям региона получать профессиональную поддержку по всем аспектам внедрения системы.
В мероприятии участвовали заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Меньщиков, вице-президент Торгово-промышленной палатой (ТПП) области Юлия Шакурская, а также представители бизнес-сообществ и предприниматели региона.
По словам Шакурской, специалисты организации прошли все необходимое обучение и теперь могут бесплатно предоставлять консультации по маркировке товаров на базе ТПП в Тюменском технопарке.
В пресс-службе напомнили, что Центр создан на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 июля 2025 года между ТПП и Центром развития перспективных технологий — оператором государственной системы маркировки "Честный знак".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала