https://ria.ru/20250804/bilayn-2032796858.html

Билайн улучшил связь на крупнейших спортивных объектах Москвы

Билайн улучшил связь на крупнейших спортивных объектах Москвы - РИА Новости, 04.08.2025

Билайн улучшил связь на крупнейших спортивных объектах Москвы

Билайн реализовал ряд проектов по улучшению качества связи и модернизации оборудования на крупнейших спортивных объектах Москвы в рамках своей комплексной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

мобильная связь

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Билайн реализовал ряд проектов по улучшению качества связи и модернизации оборудования на крупнейших спортивных объектах Москвы в рамках своей комплексной программы в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.Оператор построил новые базовые станции, которые позволили повысить стабильность мобильного интернета и улучшить голосовую связь в зонах с высокой плотностью посетителей. Внутреннее покрытие обеспечивается даже в тех местах, где конструкция строений затрудняет связь с внешними станциями.Теперь атлеты смогут с высокой точностью следить за своими спортивными показателями на умных часах и других устройствах. Это позволит им эффективно анализировать свои тренировки и достижения, а также получать рекомендации по улучшению результата.Наиболее значимые проекты были реализованы в таких спортивных сооружениях, как ледовый дворец Navka Arena, многофункциональный спортивный комплекс "Чкалов Арена", универсальный спортивный зал "Дружба", дворец тенниса "Лужники" и центр художественной гимнастики."Современные спортивные площадки стали настоящими центрами активности и взаимодействия. Мы наблюдаем, как люди используют технологии для улучшения своих тренировок: кто-то занимается с удаленным тренером через видеозвонки, другие смотрят обучающие видео по выполнению упражнений, а многие слушают музыку во время занятий. Кроме того, родители часто поддерживают своих детей на соревнованиях, ведут прямые трансляции для других членов семьи или просто делятся фотографиями с выступлений. Это подчеркивает, как важна интеграция технологий в мир спорта, и мы стремимся создать условия, которые позволят каждому максимально эффективно использовать эти возможности", – отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.Помимо модернизации оборудования, Билайн реализует целый ряд решений, с помощью которых клиенты могут оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют "умной сетью"*.*Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" Билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRySAmzKG

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, мобильная связь