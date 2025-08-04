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Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать
Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать - РИА Новости, 04.08.2025
Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать
Власти столицы Аргентины будут штрафовать людей, копающихся в мусорных контейнерах и оставляющих после этого грязь на улицах, сообщила официальный представитель РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:48:00+03:00
2025-08-04T19:48:00+03:00
2025-08-04T19:48:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 авг - РИА Новости. Власти столицы Аргентины будут штрафовать людей, копающихся в мусорных контейнерах и оставляющих после этого грязь на улицах, сообщила официальный представитель правительства Буэнос-Айреса Лаура Алонсо. "Штраф до 900 тысяч песо (почти 700 долларов - ред), если тебе нравится рыться в мусоре в городе... Тот, кто вытаскивает пакеты из контейнеров и разбрасывает мусор, должен все убрать или дорого заплатить", - написала она в X.По словам Алонсо, "тот, кто загрязняет, убирает или платит". В столице и других городах Аргентины часто можно увидеть валяющийся у контейнеров и баков мусор. Некоторые люди зарабатывают на сборе картона, пластиковых или стеклянных бутылок. Как правило, они достают пакеты с мусором из баков и ищут нужные им вещи, оставляя вокруг себя мусор, который почти никто из них не складывает обратно в контейнер. В Аргентине сортировка мусора не является обязательной, хотя в столице можно встретить специальные контейнеры для картона, пластика и стекла.
https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать
В Буэнос-Айресе будут штрафовать на $700 копающихся в мусорных контейнерах людей