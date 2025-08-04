https://ria.ru/20250804/argentina-2033345315.html

Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать

Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать - РИА Новости, 04.08.2025

Копающихся в мусорных баках аргентинцев будут штрафовать

Власти столицы Аргентины будут штрафовать людей, копающихся в мусорных контейнерах и оставляющих после этого грязь на улицах, сообщила официальный представитель РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:48:00+03:00

2025-08-04T19:48:00+03:00

2025-08-04T19:48:00+03:00

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 авг - РИА Новости. Власти столицы Аргентины будут штрафовать людей, копающихся в мусорных контейнерах и оставляющих после этого грязь на улицах, сообщила официальный представитель правительства Буэнос-Айреса Лаура Алонсо. "Штраф до 900 тысяч песо (почти 700 долларов - ред), если тебе нравится рыться в мусоре в городе... Тот, кто вытаскивает пакеты из контейнеров и разбрасывает мусор, должен все убрать или дорого заплатить", - написала она в X.По словам Алонсо, "тот, кто загрязняет, убирает или платит". В столице и других городах Аргентины часто можно увидеть валяющийся у контейнеров и баков мусор. Некоторые люди зарабатывают на сборе картона, пластиковых или стеклянных бутылок. Как правило, они достают пакеты с мусором из баков и ищут нужные им вещи, оставляя вокруг себя мусор, который почти никто из них не складывает обратно в контейнер. В Аргентине сортировка мусора не является обязательной, хотя в столице можно встретить специальные контейнеры для картона, пластика и стекла.

https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)